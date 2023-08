Tunisie - La BAD prévoit une croissance de 1,9% en 2023

La Banque africaine de Développement (BAD) s'attend à ce que le taux de croissance de l'économie tunisienne baisse à 1,9% en 2023, contre 2,4% en 2022, puis elle devrait augmenter pour atteindre 2,8% en 2024.

En effet, selon le dernier rapport de l’institution financière sur les "Perspectives économiques en Afrique du Nord" publié jeudi 27 juillet 2023, la croissance régionale devrait augmenter légèrement pour atteindre 4,6% en 2023 et se stabiliser à 4,4% en 2024.

Le même document spécifie que les perspectives de reprise économique se sont assombries par l’imprévisibilité résultant des effets persistants de la pandémie du Covid-19 et des répercussions de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. L’impact le plus visible sur l’Afrique du Nord est la hausse des prix du pétrole et des denrées alimentaires, qui accentue les pressions inflationnistes sur les économies. Alors que le taux de croissance du PIB réel de l’Afrique du Nord devrait rester relativement élevé, on s’attend à des variations dans les performances économiques des différents pays de la région. Par rapport à 2022, la croissance du PIB réel devrait diminuer de 0,5 point de pourcentage en Tunisie. La croissance du PIB en Tunisie avait été estimée à 2,4% en 2022.

Le rapport rappelle que le taux directeur en Tunisie est passé de 6,75% avril 2022 à 8% depuis janvier 2023. Et que la Tunisie fait face à une inflation élevée, avec des taux atteignant 8,3% en 2022 et qui devraient augmenter à 9,2% en 2023. En plus de la forte inflation, la hausse des taux d’intérêt et la faible croissance économique ont détérioré la qualité des portefeuilles du secteur bancaire, fortement exposé au risque souverain tunisien (noté CCC+ par Fitch et Caa2 par Moody’s).

Toujours selon cette même source, les moteurs structurels du déficit budgétaire de la Tunisie sont liés à la masse salariale, aux compensations et au service de la dette qui absorbent les deux tiers des dépenses totales en 2022, alors que la part de l’investissement public n’est que de l’ordre de 10%.

Et de spécifier que le déficit budgétaire avait atteint un niveau historique de 8,7% du PIB en 2020 sous la pression des besoins de financement générés par la pandémie du Covid-19. Il a ensuite été ramené à 7,6% du PIB en 2021 et à 6,8% en 2022.

La BAD indique que la mise en œuvre du plan national de réforme du gouvernement devrait permettre d’améliorer les équilibres macroéconomiques et de réduire davantage le déficit budgétaire à 5,2% en 2023 et à 4,7% en 2024. Mais, pour l’instant, ce plan reste lettre morte, ce qui devrait impacté le déficit budgétaire, avec une révision à la hausse de ces taux.

Et de rappeler que le Fonds monétaire international (FMI) avait estimé que la trajectoire de la dette en Tunisie n’est pas viable à moins que les autorités n’adoptent un programme de réforme structurelle solide et crédible. L’accès du pays aux marchés financiers internationaux est restreint et plusieurs agences de notation ont encore abaissé la note souveraine de la Tunisie en 2022 et 2023. En octobre 2022, la Tunisie avait conclu un accord avec les services du FMI sur un paquet de sauvetage de 1,9 milliard de dollars sur 48 mois, qui serait le troisième programme majeur du FMI dans le pays depuis 2011. Toutefois, en juin 2023, le programme devait encore être approuvé par le Conseil d’administration.

Ce même rapport précise qu’en Tunisie, la plupart des entreprises publiques sont confrontées à des difficultés financières qui ont accentué les inquiétudes quant à l’exposition des banques aux risques liés aux entreprises publiques, en plus des risques souverains. Leurs dettes auprès de l’État ont atteint 9,8 milliards de dinars (3,1 milliards de dollars) en 2021, contre six milliards de dinars (1,9 milliard de dollars) en 2019.

En février 2023, le gouvernement a approuvé le décret modifiant la loi sur l’actionnariat et la gouvernance des entreprises publiques. La question des entreprises publiques est l’un des défis de réforme les plus importants dans les pays d’Afrique du Nord. Malgré quelques progrès, la plupart des pays sont à la traîne, ce qui pose d’importantes difficultés dans leurs négociations avec les IFI et pèse sur les équilibres macroéconomiques.

Les "Perspectives économiques en Afrique du Nord" indiquent que la Tunisie est confrontée à un déficit de la balance courante de 8,5% du PIB en 2022.

Et que les envois de fonds ont joué un rôle important en Afrique du Nord, en particulier dans des pays comme l’Égypte, le Maroc et la Tunisie. Ils ont représenté une grande partie des flux financiers vers l’Afrique du Nord, avec plus de 60% des flux totaux. La moyenne des envois de fonds reçus en 2022 était de 2,1 milliards de dollars (4,5% du PIB) pour la Tunisie.

Autre information importante, le rapport note que le nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté de 5,50 dollars par jour a augmenté dans tous les pays d’Afrique du Nord, bien que partant d’un niveau peu élevé et que c’est en Tunisie qu’il a le plus augmenté, passant de 2,4% de la population totale en 2019 à 4,2% en 2021.

