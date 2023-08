Mercedes-Benz annonce un nouveau concept-car qui redéfinit le segment d’entrée de gamme

Depuis l’invention de l’automobile, Mercedes-Benz a toujours défini le « best-in-class ». Des nombreuses icônes de la marque et du design aux innovations technologiques révolutionnaires, l’esprit pionnier de la marque à l’étoile à trois branches continue de façonner le développement de l’automobile. Le point culminant du Salon de l'automobile de Francfort (Internationale Automobil-Ausstellung - IAA Mobility) de cette année est la vision de l’entreprise pour le segment d’entrée de gamme, qui sera exposé dans le pavillon Mercedes-Benz sur l’Apothekenhof de la résidence de Munich.

L’Apothekenhof est le lieu de l’« Open Space » de la marque, où les visiteurs auront l’occasion de découvrir pour la première fois en un seul endroit toute la gamme de véhicules électriques et électrifiés actuels et futurs de toutes les marques Mercedes, y compris Mercedes-AMG, Classe G, Mercedes-Maybach et Mercedes-Benz Vans. Soulignant l’objectif de la société de construire les voitures les plus désirables au monde, la gamme couvre un spectre allant des modèles compacts et des berlines de performance aux SUV de luxe et aux véhicules polyvalents. Parmi eux, célébrant sa première mondiale, se trouve la Classe E AllTerrain. Il s’agit de la troisième variante du modèle à être dévoilée en trois mois, complétant ainsi la nouvelle famille Classe E. Comme ses homologues berline et break, cette variante tout-terrain du tout nouveau favori de Mercedes-Benz est également électrifiée et sera également disponible en hybride rechargeable. Pendant ce temps, les amateurs de conduite sur des terrains difficiles auront leur premier aperçu camouflé de l’avenir de la production électrique en série d’une icône du tout-terrain Mercedes-Benz. Les nouveaux EQA, EQB et EQV sont également exposés en avant-première. De plus, les visiteurs auront la chance de voir deux véhicules représentant les extrêmes de la vision de l’entreprise pour un avenir entièrement électrique : la MercedesBenz Vision EQXX représente l’avenir de l’efficacité, tandis que le concept Vision One-Eleven, récemment dévoilée, représente l’avenir de la performance, réinterprétant progressivement l’icône de la marque des années 1970, la C 111.

Pour un avenir entièrement électrique, la recharge est un élément essentiel dans l’automobile. C’est pourquoi Mercedes-Benz vise à offrir à ses clients une expérience de recharge de haute qualité. Par conséquent, les visiteurs de « l’Open Space » peuvent également s’immerger dans les avantages de la conduite de véhicules électriques et découvrir l’écosystème de recharge Mercedes-Benz avec les dernières solutions de recharge publiques et domestiques.

Le concept « Open Space » de l’IAA Mobility est conçu pour offrir aux passionnés d’automobile ainsi qu’aux habitants et aux visiteurs de Munich une plate-forme pour se rencontrer et parler de la mobilité actuelle et future. À cette fin, Mercedes-Benz a prévu un programme passionnant d’événements qui se dérouleront au pavillon Mercedes-Benz tout au long du salon du 5 au 10 septembre 2023. Des activités pour enfants aux soirées musicales, il y en a pour tous les âges, se terminant avec une journée familiale le dimanche 10 septembre 2023.

Parallèlement, en établissant un lien entre la ville et le parc des expositions, l'« IAA Experience » offre aux gens la possibilité de faire l’expérience de la mobilité future. Des trajets passagers dans une flotte de trente modèles électriques et électrifiés sont disponibles, au départ du pavillon Mercedes-Benz sur Apothekenhof. L’une des attractions les plus populaires de l’expérience IAA est certainement le Vision EQXX. Ce sera la première occasion pour le public de faire un essai à bord du champion de l’efficience de la marque. Rempli d’innovations, il offre un aperçu passionnant de l’avenir. Avec une autonomie prouvée de plus de 1.200 kilomètres, il est garanti d’être en service toute la journée.

Lors du « Summit » au parc des expositions Messe München de Munich, Mercedes-Benz organisera un forum d’innovation sur les technologies pionnières à son stand dans le hall B3. Ici, les visiteurs professionnels pourront examiner de plus près la Vision One-Eleven ainsi que la Classe E hybride rechargeable avec le système d’infodivertissement avancé de nouvelle génération MBUX. Les experts Mercedes-Benz seront sur place pour vous offrir des explications approfondies sur les dernières technologies avant-gardistes. En outre, le « Summit » fournira la plate-forme pour une série de conférences de dirigeants Mercedes-Benz, axées sur l’esthétique, l’efficacité, la durabilité et l’expérience client numérique.

D’après communiqué