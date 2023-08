Plus de trois milliards de dinars de recettes touristiques, jusqu’au 20 juillet 2023

Le tourisme tunisien est en train de reprendre des couleurs avec des indicateurs rivalisant avec ceux réalisés en 2019, l’année de référence, selon les derniers chiffres communiqués par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat.

Ainsi, les recettes touristiques ont enregistré une hausse de 55,1% en dinars, de 51,1% en euros et de 51,1% en dollars par rapport à une année auparavant, atteignant respectivement plus de 3,29 milliards de dinars, 985 millions d’euros et 1,07 milliard de dollars, du 1er janvier 2023 au 20 juillet courant. Elles sont en hausse de 28,8% par rapport à 2019, de 30,5% en euros et de 25,1% en dollars par rapport à 2019.

4,59 millions de visiteurs sont entrés sur le territoire tunisien, enregistrant une hausse de 4,7% par rapport à 2022 et de 0,7% par rapport à 2019.

Le ministère n’a communiqué que le détail des visiteurs des pays voisins et arabes : 19,9% Libye, 6,8% Algérie, 20,5% Jordanie et 6,8% Irak. Rien sur les autres nationalités.

Le nombre de nuitées a également évolué de 47,7%, pour atteindre 9,2 millions nuitées globales jusqu’au 20 juillet 2023 en comparaison avec l'année dernière. Cela dit elles sont en baisse de 23% par rapport à 2019. La part du lion revient à la zone de Djerba-Zarzis avec plus 2,5 millions de nuitées, suivie de Sousse avec 1,7 million de nuitées, Nabeul-Hammamet 1,2 million de nuitées et Yasmine Hammamet avec un million de nuitées.

I.N