Le "X" de Twitter, voilà ce que cela veut dire

Le 23 julillet 2023, Elon Musk a lancé une nouvelle inattendue à travers une série de tweets tard dans la nuit annonçant que Twitter serait désormais connu sous le nom de X, avec un nouveau logo X remplaçant le petit oiseau bleu. Pour Elon Musk, il n’y aura plus de tweets sur sa plateforme sociale, mais plutôt des "x".

La nouvelle PDG choisie par Musk, Linda Yaccarino, a tenté d'expliquer la situation : « X représente l'état futur de l'interactivité illimitée - centrée sur l'audio, la vidéo, la messagerie, les paiements/banques - créant un marché mondial pour les idées, les biens, les services et les opportunités », a-t-elle indiqué dimanche 23 juillet 2023.

Mais les seuls changements évidents pour Twitter, jusqu'à présent, sont que Musk insiste pour que tout le monde l'appelle X et l'introduction du nouveau logo X.

Les éléments inchangés comprennent toujours le nom de Twitter, le terme "tweet" et d'autres éléments de la marque Twitter dans l'ensemble. La société a lancé x.com, mais cela redirige vers twitter.com. Le bouton sur le site pour créer une publication indique toujours "Tweet" et la barre de recherche indique toujours "Rechercher sur Twitter". Et les tweets intégrés sur des sites tiers portent toujours le logo de l'oiseau bleu. Pendant ce temps, les applications Twitter pour iOS et Android semblent être exactement les mêmes, y compris l'icône de l'oiseau bleu.

Le compte principal de Twitter a changé de nom pour devenir X, ainsi que le nouveau logo, mais il est toujours accessible sur twitter.com/twitter. Pour l'instant, le nom d'utilisateur @x sur le site est un compte privé créé en 2007.

Toutes les pages corporate de l'entreprise font toujours référence à Twitter (par exemple, sa section d'aide et sa page "À propos") et incluent le logo de l'oiseau bleu hautement reconnaissable introduit en 2012. Le seul facteur "X" reflété sur les pages est que le nom officiel de l'entreprise est désormais X Corp.

L'achat et le changement de marque de Elon Musk sur Twitter font partie de sa stratégie pour créer ce qu'il a surnommé une "application tout" similaire à WeChat en Chine, qui combine les chats vidéo, la messagerie, le streaming et les paiements.

Twitter est né en 2006. Il permet de communiquer et d'interagir avec d'autres utilisateurs par le biais de messages publics, appelés tweets, et privés, appelés DM ou messages directs. Twitter est un réseau social de microblogging avec accès gratuit, à l'exception de la nouvelle fonctionnalité connue sous le nom de Twitter Blue, qui est apparue sous forme de service d'abonnement en 2022, initié par Elon Musk. Sa principale caractéristique est qu'il a une limite de caractères marquée : il a commencé avec un maximum de 140 caractères, qui est passé à 280 en 2017.

R.A