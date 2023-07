Incendie de Melloula : l’armée mobilisée pour secourir les habitants

Le ministère de la Défense nationale a indiqué, dans un communiqué, que les unités militaires, avec leurs différentes formations terrestres, maritimes et aériennes, sont intervenues à nouveau, ce lundi 24 juillet 2023, pour secourir les populations de la région de Melloula en proie à un incendie ravageur qui s’est déclaré le 18 juillet dernier.

Annoncé hier comme maîtrisé, le feu a repris aujourd’hui et les forces militaires sont intervenues par hélicoptère et mobilisé un avion militaire C130 équipé de substances liquides spécialement formulées pour éteindre le feu, le contenir et limiter sa progression.

Les bateaux d'intervention rapide de la marine ont également contribué à l'évacuation des citoyens à travers la mer.

Les unités de l'armée de terre, continuent de secourir les citoyens et de les transporter vers des endroits éloignés de l'incendie, tandis que l’unité de commandement sur le terrain, accompagnée de la santé militaire, continue d'être présente sur place pour suivre et évaluer la situation et coordonner les opérations avec le reste des intervenants.

M.B.Z