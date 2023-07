Jendouba : le feu reprend à Melloula et la protection civile évacue les habitants

Les températures exceptionnelles enregistrées ce lundi 24 juillet 2023, rendent la tâche des agents de la protection civile extrêmement difficile face aux incendies qui se déclarent dans certaines régions du pays.

Après avoir annoncé que l'incendie de la forêt de Melloula à Tabarka a été complètement maîtrisé, la direction régionale de la protection civile de Jendouba a annoncé dans la journée que la zone d’incendie s’est élargie à cause des vents forts qui frappent la région et que tous les habitants ont dû être évacués. Les services de la protection civile évacuent notamment les riverains par la mer.

Deux incendies se sont déclarés, le 18 juillet 2023, dans la forêt de Melloula, dans délégation de Tabarka. Le gouverneur de Jendouba et président du comité régional de prévention des catastrophes et des secours à Jendouba, Samir Kouka, a indiqué, hier, que l'incendie a causé des dégâts à environ 500 hectares de forêt de pins d'Alep et de forêt de chênes-lièges à Melloula, ainsi que des dommages variables à quatre maisons.

M.B.Z