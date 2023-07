Incendie de Melloula : environ 500 hectares de forêt endommagés

Le gouverneur de Jendouba et président du comité régional de prévention des catastrophes et des secours à Jendouba, Samir Kouka, a confirmé dans une déclaration médiatique, dimanche 23 juillet 2023, que l'incendie de la forêt de Melloula à Tabarka a été complètement maîtrisé.

Il a indiqué que l'incendie a causé des dégâts à environ 500 hectares de forêt de pins d'Alep et de forêt de chênes-lièges à Melloula, ainsi que des dommages variables à quatre maisons.





Le responsable a ajouté qu'une commission régionale et nationale sera mise en place pour évaluer les dégâts et indemniser les citoyens, parallèlement à l'ouverture d'une enquête pour déterminer les causes de cet incendie.





S.H