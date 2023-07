L’Amen Bank publie ses indicateurs d’activité au deuxième trimestre 2023

L’Amen Bank vient de publier ses indicateurs d’activité au deuxième trimestre de l’année 2023.

Les faits marquants au deuxième trimestre 2023 :

Les crédits à la clientèle, nets des provisions et d’agios réservés, sont passés de 6 541,2 millions de dinars à fin juin 2022 à 6 991,9 millions de dinars à fin juin 2023, enregistrant ainsi une progression de 450,7 millions de dinars ou 6,9%.

Les dépôts et avoirs de la clientèle se sont établis à fin juin 2023 à 7 505,5 millions de dinars, soit une progression de 885,8 millions de dinars ou 13,4% par rapport à fin juin 2022.

Les ressources longues, provenant des emprunts et ressources spéciales, ont atteint 766,8 millions de dinars enregistrant ainsi une baisse de 8,7% par rapport au 30 juin 2022.

Les produits d’exploitation bancaire ont enregistré une augmentation de 93,7 millions de dinars ou 19,8% par rapport à fin juin 2022.

Les charges d’exploitation bancaire ont enregistré une hausse de 62,1 millions de dinars ou 27,4% par rapport à fin juin 2022.

Le Produit Net Bancaire a atteint 278,7 millions de dinars à fin juin 2023 contre 247 millions de dinars pour la même période de 2022, soit une hausse de 12,8%.

Le coefficient d’exploitation a atteint 36,98% à fin juin 2023 contre 38,51% pour la même période de 2022, soit une amélioration de 153 points de base.

Certification reconfirmée au standard financier MSI 20000

AMEN BANK vient d’obtenir la certification MSI 20000® pour le troisième cycle consécutif, qui lui a été délivrée par l’organisme COFICERT.

MSI 20000® est la certification de la qualité financière des entreprises et des institutions. Elle est construite sur les axes de solidité et de performance financière. Ces deux axes sont considérés comme les fondamentaux assurant pérennité, solvabilité et rentabilité à toute entité économique. Le diagnostic MSI 20000® repose sur une approche mathématique et scientifique, encadrée par une composante technologique forte et ne laissant aucune place à la subjectivité et à l’hypothétique. Le standard MSI 20000® se veut un gage de confiance et un repère de qualité pour les acteurs économiques et opérateurs financiers à l’échelle nationale et internationale.

Permanence Estivale

AMEN BANK met à la disposition des Tunisiens Résidant à l’Étranger, 17 points de vente, qui auront le plaisir de les accueillir et de les accompagner pendant cet été, de 18h30 à 20h30. Aussi, AMEN BANK met à disposition de la diaspora tunisienne des solutions bancaires innovantes, leur permettant de gérer leurs fonds en toute sécurité, où qu’ils soient et ce, afin de concrétiser tous leurs projets en Tunisie, en leur présentant des offres attrayantes et des services à coûts attractifs, tels que le Pack Watani, le Pack Watani Plus, le Credim Watani, AMEN First Bank…

D’après communiqué