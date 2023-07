Autodafé du Coran : les Affaires étrangères dénoncent un crime contre l’islam

Le ministère des Affaires étrangères a réagi, samedi 22 juillet 2023, à la crise diplomatique entre l’Irak et la Suède sur fond de profanation du Coran survenu lors d’un rassemblement à Stockholm. Dans un communiqué publié en trois langues sur sa page Facebook, la diplomatie tunisienne a dénoncé un « crime odieux qui se répète d'une manière méthodique ».

« Une fois de plus, la violation flagrante et la provocation haineuse contre les sentiments des musulmans se reproduisent par la profanation du Saint Coran, au nom du droit de manifester et de la liberté d'expression », a indiqué le ministère des Affaires étrangères en référence aux incidents survenus à Stockholm.

« Ce crime odieux, qui se répète d'une manière méthodique, une fois le jour de l'Aïd al-Adha et une autre fois après la célébration par les musulmans de la nouvelle année Hijri, ne fera qu'alimenter l'extrémisme et le terrorisme. Celui qui a commis ce crime est comme celui qui se cache derrière et cherche à contrarier les religions et à soutenir les mouvements extrémistes afin qu'ils puissent en tirer profit de quelque manière que ce soit au sein de la nation islamique, que ce soit par des élections ou par le terrorisme » a-t-il ajouté estimant « étrange que ces crimes commis contre l'islam et les musulmans proviennent de la même source et des mêmes objectifs politiques exposés pour porter atteinte à la sécurité et à la stabilité des sociétés et saper le respect mutuel des relations entre les peuples et les États ».

Fin juin, un Irakien refugié en Suède, a brûlé un exemplaire du Coran lors d’un rassemblement devant la plus grande mosquée de la capitale suédoise alors que les musulmans célébraient la fête du sacrifice. Le jeune homme a perpétré un acte similaire, hier. Lors d’un autre rassemblement autorisé par les autorités suédoises, il a piétiné un exemplaire du Coran mais n’est pas allé jusqu’à le brûler comme initialement prévu.

Qualifiant cet acte « d’arrangements de criminels aux objectifs visibles », le département de Nabil Ammar a souligné : « Ils ne nuiront à personne grâce à Dieu ». Il a avancé, également, « son rejet total de ces actes odieux », appelant « tous les pays du monde à respecter le sacré afin que ces crimes, qui contredisent les valeurs de coexistence et de tolérance, ne se reproduisent plus ».

Les deux incidents ont provoqué une grave crise diplomatique entre l’Irak et la Suède. Bagdad a, d’ailleurs, annoncé la rupture de ses liens diplomatiques avec Stockholm et la suspension de toute collaboration avec les entreprises suédoises en Irak.

N.J