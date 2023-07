Kaïs Saïed à Rome pour la Conférence internationale sur le développement et la migration

Le président de la République, Kaïs Saïed, sera présent dimanche 23 juillet 2023 à Rome où se tient la Conférence internationale sur le développement et la migration à l’initiative de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni.

La nouvelle a été annoncée dans une dépêche de l’agence de presse italienne Nova, samedi 22 juillet 2023. Cette conférence devrait, selon la même source, être marquée par le lancement du fameux Plan Mattei de Giorgia Meloni. Celui-ci fait référence au fondateur d'ENI, Enrico Mattei. Il met l'accent sur la collaboration avec les pays d'Afrique et d'Afrique du Nord, rompant avec le modèle d'exploitation hérité du colonialisme.

La conférence se tient en présence de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, du président du Conseil européen, Charles Michel, de plusieurs dirigeants des pays de la rive sud de la Méditerranée, du Moyen-Orient et du Golfe, de partenaires du Sahel et de la Corne de l'Afrique, en plus des représentants des institutions européennes et des institutions financières internationales ; le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, entre autres. Selon Nova, des représentants de Malte, d'Espagne, de Grèce, de Chypre, d'Algérie, de Libye, du Maroc, d'Éthiopie, du Niger et de Mauritanie sont également attendus.

La conférence portera sur la mise en œuvre de mesures concrètes pour promouvoir le développement de la Méditerranée élargie et de l'Afrique. S’attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière, de la traite d'êtres humains ; et identifier des solutions pour protéger l'environnement en relevant les défis de la diversification de l'énergie et du changement climatique, seront, également, au cœur du débat.

« Il s'agit d'une initiative de politique étrangère dans le cadre de laquelle l'Italie exerce son rôle central dans la Méditerranée élargie, dans le but de lancer un processus pluriannuel avec des engagements concrets et vérifiables de la part des États participants sur les questions du développement et de la migration », lit-on dans la dépêche de Nova.

N.J