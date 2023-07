Températures prévues jusqu’à 48° dans le Grand Tunis ce week-end

L’Institut national de la météorologie a publié ses prévisions météo pour le week-end et le début de semaine.

On y lit que les températures vont monter jusqu’à 48 degrés dimanche et lundi à la Manouba, gouvernorat du Grand Tunis.

Si le samedi 22 juillet est plus ou moins « clément » avec des températures oscillant entre 39 (Grand Tunis) et 47 Tozeur, on doit s’attendre à des pics allant de 43 à Mahdia jusqu’à 48 à la Manouba et Kairouan, le dimanche.

Idem pour lundi avec des températures oscillant entre 37 à Sfax et 48 à la Manouba, Béja, Kairouan et Tozeur. La majeure partie des gouvernorats du pays a des températures supérieures à 40° ce week-end.

R.B.H