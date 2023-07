Liste des limogeages effectués par Kaïs Saïed depuis son putsch

À défaut d’efficacité, et pour ne pas être comptable de l’échec, le président de la République procède aux limogeages de directeurs et de ministres. Pour ces sept premiers mois de 2023, il est passé à la vitesse supérieure puisqu’il a limogé une bonne vingtaine de dirigeants, au moins, dont sept ministres qu’il a lui-même nommés, contre quinze en 2022.

Revue de ces hauts responsables de l’État limogés directement ou indirectement par Kaïs Saïed depuis son putsch du 25 juillet 2021.

2023

1/ Mosbah Helali, PDG de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux, limogé le 20 juillet 2023.

2/ Fatma Yaâcoubi, membre de la commission de conciliation pénale limogée le 7 juillet 2023. Il l’a lui-même nommée le 11 novembre 2022. Elle n’a pas été remplacée depuis.

3/ Neila Nouira Gonji, ministre de l’Industrie, des Mines et de l'Énergie. Il l’a lui-même nommée le 11 octobre 2021. Elle n’a pas été remplacée depuis.

4/ Imed Zammit, PDG de la Compagnie Tunisienne de Navigation, limogé le 3 avril 2023.

5/ Anis Kamoun, PDG de la Société tunisienne d'acconage et de manutention, limogé le 3 avril 2023.

6/ Mosbeh Kardamin, gouverneur de Gabès, limogé le 30 mars 2023. Il l’a lui-même nommé le 6 juin 2022. Il n’a pas été remplacé depuis.

7/ Makram Ben Mna, président de la Commission nationale de conciliation pénale, limogé le 21 mars 2023. Il l’a lui-même nommé le 11 novembre 2022. Il n’a pas été remplacé depuis.

8/ Taoufik Charfeddine, ministre de l’Intérieur, limogé le 17 mars 2023. Il l’a lui-même nommé le 11 octobre 2021.

9/ Mondher Lakhal, directeur général de la BNA Bank, limogé le 9 mars 2023.

10/ Ihsen Sbabti, attaché à la présidence de la République, limogé le 7 mars 2023. Il l’a lui-même nommé le 27 avril 2020. Il n’a pas été remplacé depuis.

11/ Amel Hachana, directrice générale de l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle, limogée le 22 février 2023.

12/ Nasreddine Nsibi, ministre de la Formation professionnelle et de l'Emploi, limogé le 22 février 2023. Il l’a lui-même nommé le 11 octobre 2021. Il n’a pas été remplacé depuis.

13/ Raja Ben Slama, directrice de la Bibliothèque nationale tunisienne, limogée le 20 février 2023.

14/ Othman Jerandi, ministre des Affaires étrangères, limogé le 7 février 2023. Il l’a lui-même nommé le 11 octobre 2021.

15/ Le directeur général de la garde des frontières et des cadres sécuritaires à Zarzis, limogé le 1er février 2023 suite à une visite inopinée du président de la République.

16/ Fethi Sellaouti, ministre de l’Éducation, limogé le 30 janvier 2023. Il l’a lui-même nommé le 11 octobre 2021.

17/ Mahmoud Elyes Hamza, ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, limogé le 30 janvier 2023. Il l’a lui-même nommé le 11 octobre 2021.

18/ Fadhila Rabhi, ministre du Commerce, limogée le 6 janvier 2023. Il l’a lui-même nommée le 11 octobre 2021.

19/ Fakher Fakhfakh, gouverneur de Sfax, limogé le 6 janvier 2023. Il l’a lui-même nommé le 6 juin 2022. Il n’a pas été remplacé depuis.

20/ Béchir Irmani président-directeur général de la Pharmacie centrale de Tunisie, limogé le 5 janvier 2023.

2022

21/ Kamel Ben Amara, maire de Bizerte, limogé le 1er décembre 2022, bien qu’il soit élu. Son limogeage a été considéré comme illégal par plusieurs analystes.

22/ Mokhtar Nefzi, gouverneur du Kef, limogé le 30 octobre 2022. Il n’a pas été remplacé depuis.

23/ Borni Salhi, directeur général de l'Agence tunisienne de la coopération technique, limogé par décret présidentiel le 10 octobre 2022.

24/ Abdelbasset Ghanmi, directeur général de l'Agence de promotion de l'investissement extérieur, limogé par décret présidentiel le 5 octobre 2022.

25/ Moez Melli, gouverneur de Béja, limogé le 30 août 2022. Il n’a pas été remplacé depuis.

26/ Abdelwaheb Khammassi, PDG de l’Entreprise tunisienne d'activités pétrolières, limogé le 26 août 2022.

27/ Hedi Agrebi Jaouadi, DG de l'institut national de météorologie, limogé par décret présidentiel le 12 juillet 2022.

28/ Moez Salem, PDG de la société des transports de Tunis, limogé par décret présidentiel le 8 juillet 2022.

29/ Faten Ouerghi, PDG de la Société générale tunisienne des marchés de gros, limogée par décret présidentiel le 15 avril 2022.

30/ Raja Trabelsi, gouverneure de Sousse, limogée le 29 mars 2022.

31/ Faouzi Mrad, gouverneur de Sfax, limogé le 29 mars 2022. Il l’a lui-même nommé le 27 novembre 2021. Le poste est aujourd’hui vacant, puisque son successeur Fakher Fakhfakh a été à son tour limogé quelques mois après sa nomination.

32/ Ali Marmouri, gouverneur de Jendouba, limogé le 17 mars 2022.

33/ Chokri Cheniti, chargé de la gestion de la radio tunisienne, limogé le 14 février 2022. Il l’a lui-même nommé à ce poste le 29 septembre 2021.

34/ Nadya Akacha, cheffe du cabinet présidentiel, limogée le 24 janvier 2022. Il l’a lui-même nommée à ce poste le 28 janvier 2020. Elle n’a pas été remplacée depuis. Mme Akacha vit aujourd’hui en exil et est poursuivie pour plusieurs chefs d’inculpation, dans plusieurs affaires, dont celui de complot contre l’État. Des affaires montées de toutes pièces, d’après elle et plusieurs avocats.

35/ Abdessatar Ben Moussa, médiateur administratif, limogé le 18 janvier 2022. Il n’est toujours pas remplacé.

36/ Kamel Guizani, ambassadeur au Bahreïn et ancien haut cadre du ministre de l’Intérieur, limogé le 10 janvier 2022 par décret présidentiel. Il n’a pas été remplacé depuis.

2021

37/ Chedly Bouallègue, gouverneur de Tunis, limogé le 30 décembre 2021. Le poste est aujourd’hui vacant puisque son successeur Kamel Feki a été promu ministre de l’Intérieur en mars 2023 sans être remplacé.

38/ Mohamed Taher Arbaoui, consul de Tunisie à Paris, limogé par décret présidentiel le 5 décembre 2021.

39/ Adel Ben Abdallah, consul de Tunisie à Milan, limogé par décret présidentiel le 5 décembre 2021.

40/ Nabil Smida, PDG de la Société nationale de distribution des pétroles, limogé par décret présidentiel le 29 novembre 2021.

41/ Mohamed Sedki Bouaoun, gouverneur de Sidi Bouzid, limogé par décret présidentiel le 25 novembre 2021.

42/ Moncef Chelaghmia, gouverneur de Kebili, limogé par décret présidentiel le 25 novembre 2021.

43/ Sami El Ghabi, gouverneur de Gafsa, limogé le 21 octobre 2021.

44/ Mongi Thameur, gouverneur de Gabes, limogé le 7 octobre 2021.

45/ Moez Ouertani, conseiller principal auprès du président de la République chargé des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile, limogé le 29 septembre 2021.

46/ Maher Ben Rayana, conseiller principal auprès du président de la République chargé des dossiers sociaux, limogé le 29 septembre 2021.

47/ Sihem Ayadi, ministre de la Jeunesse, du Sport et de l'Intégration professionnelle par intérim, limogée le 13 septembre 2021.

48/ Ali Saïed, gouverneur de Ben Arous, limogé le 20 août 2021.

49/ Akram Sebri, gouverneur de Monastir, limogé le 5 août 2021.

50/ Habib Chaouat, gouverneur de Médenine, limogé le 5 août 2021.

51/ Salah Mtiraoui, gouverneur de Zaghouan, limogé le 5 août 2021.

52/ Anis Oueslati, gouverneur de Sfax, limogé le 3 août 2021.

53/ Mohamed Fadhel Kraiem, ministre des Technologies de la communication, limogé le 2 août 2021.

54/ Ali Kooli, ministre des Finances, limogé le 2 août 2021.

55/ Lassaad Dahech, PDG de la Télévision nationale, limogé le 28 juillet 2021.

56/ Abderrazek Kilani, président du Comité général des martyrs et blessés de la révolution et des actes terroristes, limogé le 27 juillet 2021.

57/ Hasna Ben Slimane, ministre de la Justice, limogée le 25 juillet 2021.

58/ Ibrahim Bartagi, ministre de la Défense, limogé le 25 juillet 2021.

59/ Hichem Mechichi, Chef du gouvernement, limogé le 25 juillet 2021 dans des circonstances obscures et contraires à la Constitution en vigueur à l’époque.

D’après le décompte réalisé par Business News, Kaïs Saïed a procédé au limogeage de vingt dirigeants en 2023 dont sept ministres qu’il a lui-même nommé.

En 2022, il n’a limogé « que » quinze dirigeants et aucun ministre si l’on excepte sa cheffe de cabinet Nadya Akacha.

À noter que cette liste n’est pas exhaustive et ne comprend que ceux et celles que Kaïs Saïed a limogés par décret présidentiel ou a ordonné leur limogeage pour des raisons suspectées d’être politiques.

À cette liste, on peut rajouter les 57 magistrats limogés le 2 juin 2022, la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature (élu), la dissolution du Parlement (élu), la dissolution des conseils municipaux (élus), le gel des activités de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (ce qui a engendré le renvoi de son personnel) et les centaines de limogeages dans les ministères, notamment ceux de l’Intérieur et de la Justice.

Cette liste ne comprend pas les mouvements ordinaires des ambassadeurs et des PDG.

Raouf Ben Hédi