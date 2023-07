QNB sponsorise la quinzaine du Tennis club de Tunis

QNB, la plus grande institution financière au Moyen-Orient et en Afrique, a parrainé le tournoi annuel « la quinzaine du TCT » ,organisé par le Tennis Club de Tunis sous la tutelle de la Fédération Tunisienne de Tennis. Le tournoi s'est conclu avec succès le 16 juillet, avec la participation de joueurs d'élite de différentes catégories d’âges et de différentes régions de la Tunisie .

Le parrainage de ce tournoi s'inscrit dans le cadre de la volonté de la banque de soutenir des événements sportifs ciblant en particulier les enfants et les jeunes à travers ses différentes filiales internationales, qui considèrent le sport comme étant un facteur important de développement durable et de bien-être de la société.

Il reflète également les efforts du groupe déployés pour soutenir le sport considéré comme l’un des principaux piliers de sa stratégie de responsabilité sociale, visant à renforcer les liens de communication avec la jeunesse.

Le tournoi a connu une forte affluence de participants dans les trois tranches d'âge (7-8 ans, 9-12 ans et 13 ans et plus), en particulier chez les filles.

QNB Tunisia est présente dans 11 gouvernorats à travers 30 agences, dont 2 agences QNB FIRST sur l’avenue Mohammed V à Tunis et Sousse, 3 centres d’affaires d’entreprise à Tunis et Hammam Sousse, et 3 bureaux de change (2 bureaux à l’aéroport de Tunis-Carthage et un bureau à l’aéroport de Djerba).