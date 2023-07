Kaïs Saïed, don saoudien, Brahim Bouderbala… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 20 juillet 2023 :

Kaïs Saïed reçoit le ministre saoudien des Finances

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, ce jeudi 20 juillet 2023, le ministre saoudien des Finances, Mohamed bin Abdullah al-Jadaan. Selon un communiqué de Carthage, l'entretien a porté sur les relations historiques de fraternité et de coopération entre la Tunisie et le Royaume d'Arabie Saoudite et la volonté sincère et forte des dirigeants des deux pays de renforcer davantage ces liens et de les développer vers de nouveaux horizons au profit des deux peuples frères et de leur intérêt commun.

Un prêt et un don d'une valeur de 500 millions de dollars conclus entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite

La ministre des Finances, Sihem Nemsia et son homologue saoudien Mohamed bin Abdullah al-Jadaan ont signé, ce jeudi 20 juillet 2023, au palais de la Kasbah, deux accords entre la République tunisienne et le Royaume d'Arabie Saoudite. Le premier accord concerne un prêt de 400 millions de dollars, le second accord porte sur un don de 100 millions de dollars.

Brahim Bouderbala reçoit l’ambassadeur US Joey Hood

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Brahim Bouderbala, a reçu, ce jeudi 20 juillet 2023, Joey Hood, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Tunisie, au siège de l’ARP au Bardo. Joey Hood a réaffirmé, à cette occasion, l'importance que son pays attache à ses relations avec la Tunisie, et sa disposition à continuer à soutenir ses efforts de développement. Il a également évoqué son intérêt pour les développements politiques en Tunisie et pour les efforts visant à soutenir les droits et libertés et à renforcer la voie démocratique.

Antonio Tajani met en garde contre les risques de se replier de la Tunisie

Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a mis en garde, mercredi 19 juillet 2023, contre les risques de se replier de la Tunisie évoquant une déstabilisation régionale, une explosion des flux migratoires et une plus grande prédominance russe et chinoise dans la région, selon une dépêche de l’agence de presse italienne Nova. S’exprimant lors de son audition au Parlement italien au sujet du mémorandum d’entente signé dimanche dernier entre l’Union européenne et la Tunisie, le ministre italien a qualifié d’ « énormes » les risques inhérents à cet éventuel retrait notant que le gouvernement italien en a toujours été conscient.

Canicule : la Steg contrainte de recourir aux coupures devant les pics de consommation

Le directeur de la coopération et des communications de la Société tunisienne de l'Électricité et du Gaz (Steg), Mounir Ghabri, a indiqué, dans une déclaration accordée, ce jeudi 20 juillet 2023, à la Tap, qu’un pic record de consommation d’électricité a été constaté, aujourd’hui, en raison de l’utilisation excessive des climatiseurs. Le pic, estimé à 4825 mégawatts, a été enregistré à 12h48, dépassant ainsi les pics observés les 8 et 10 juillet dernier. Le responsable a souligné que la canicule a provoqué des perturbations locales et circonstancielles dans l'approvisionnement en électricité chez des clients en raison de l'endommagement de certaines lignes électriques et de transformateurs sous le poids de la chaleur en plus d’une demande excessive d'électricité.