Brahim Bouderbala reçoit l’ambassadeur US Joey Hood

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Brahim Bouderbala, a reçu, ce jeudi 20 juillet 2023, Joey Hood, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Tunisie, au siège de l’ARP au Bardo.

Joey Hood a réaffirmé, à cette occasion, l'importance que son pays attache à ses relations avec la Tunisie, et sa disposition à continuer à soutenir ses efforts de développement. Il a également évoqué son intérêt pour les développements politiques en Tunisie et pour les efforts visant à soutenir les droits et libertés et à renforcer la voie démocratique. L’ambassadeur, précise un communiqué de l’ARP, s'est enquis du travail de l’Assemblée, de ses priorités et de l'étendue de sa contribution à la réalisation des objectifs nationaux.

Il a également exprimé son intérêt pour les perspectives d'activité de la société civile en Tunisie, compte tenu de son rôle dans la consécration de la voie démocratique, soulignant la nécessité de préserver cet acquis afin de renforcer la participation des différentes parties à la vie politique.

Brahim Bouderbala a, de son côté, exposé le processus ayant conduit à la proclamation des mesures du 25 juillet, évoquant, en outre, le rôle de l’ARP et son souci de contribuer activement à l'évolution du pays et aux efforts concertés qu'elle requiert pour atteindre les objectifs politiques et économiques ainsi que la stabilité sociale.

ll a passé en revue les efforts visant à préserver les droits et libertés, à soutenir la liberté d'expression et l'indépendance du pouvoir judiciaire, en tant qu'acquis fondamentaux et irrévocables. Brahim Bouderbala a souligné l'importance du travail associatif en Tunisie et le souci de valoriser la contribution de la société civile, tout cela dans la transparence, la divulgation des sources de financement et sur la base du respect de la loi et des principes fondamentaux du travail associatif.

Le président de l’ARP a enfin parlé de l'importance des relations parlementaires entre les deux pays, et souligné, dans le même contexte, la nécessité pour les délégations parlementaires, tant de la Chambre des représentants américaine que du Sénat, de venir en Tunisie afin de prendre connaissance de la réalité de la situation et des efforts menés pour renforcer la construction démocratique et consacrer les principes de liberté, de démocratie et des droits de l'Homme.

M.B.Z