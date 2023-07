Un prêt et un don d'une valeur de 500 millions de dollars conclus entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite

La ministre des Finances, Sihem Nemsia et son homologue saoudien Mohamed bin Abdullah al-Jadaan ont signé, ce jeudi 20 juillet 2023, au palais de la Kasbah, deux accords entre la République tunisienne et le Royaume d'Arabie Saoudite.

Le premier accord concerne un prêt de 400 millions de dollars, le second accord porte sur un don de 100 millions de dollars.

Un communiqué de la présidence du gouvernement précise que la signature des deux accords entre la Tunisie et le Royaume d'Arabie Saoudite s'inscrit dans le cadre du renforcement et de la consolidation des relations économiques et financières bilatérales.

Le ministre saoudien a, notons-le, été également reçu par le chef de l’État dans la journée.

M.B.Z