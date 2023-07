Samir Kouka : le feu de la forêt de Melloula sera maîtrisé dans les prochaines heures

Le gouverneur de Jendouba, Samir Kouka, a indiqué que les vents chauds compliquaient la maîtrise de l’incendie s’étant déclaré au niveau de la forêt de Melloula, de la délégation de Tabarka à Jendouba. La vague de chaleur a aggravé la situation, selon lui.

Intervenant le 19 juin 2023 durant « Ahla Sbeh » de Jihen Miled sur Mosaïque FM, Samir Kouka a affirmé que les unités de la protection civile, de la police, de la municipalité, de la Steg et de l’armée étaient présentes sur place afin de contrôler la situation et de s’assurer du bien-être des habitants de la région.

Le gouverneur a indiqué que trois citoyens ont été évacués malgré la difficulté d’accès à leur résidence. Il a expliqué que des avions sont intervenus afin de soutenir les unités de la protection civile. L’incendie sera complètement maîtrisé dans les prochaines heures a-t-il indiqué.





Pour rappel, Samir Kouka avait mis l'accent, dans une déclaration accordée le 18 juillet 2023 à la Tap, sur la difficulté d'accéder à la zone concernée. Des témoins avaient affirmé, toujours selon la Tap, que l'incendie gagnait du terrain et que la densité de la forêt à proximité et à la frontière algérienne, en plus de l'équipement limité dont disposent les unités de la protection civile dans la région, en faisaient une véritable menace.

S.G