Féminicide à Menzel Temime : appel à l’application stricte de la loi contre les violences faites aux femmes

Un crime odieux a été commis, hier, lundi 17 juillet 2023, dans la zone rurale de la délégation de Menzel Temime, à Nabeul. Une femme de 33 ans a été sauvagement poignardée par son mari laissant deux orphelines de trois et cinq ans.

Le ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Séniors a affirmé que le délégué régional aux affaires familiales et le délégué régional à la protection de l'enfance à Nabeul, se sont déplacés au domicile du famille de la victime pour apporter un soutien psychologique et social aux deux enfants de la victime et ont pris les mesures urgentes nécessaires en leur faveur.

Le ministère a affirmé que si la victime n'a jamais avisé de son exposition à la violence conjugale, il renouvelle l'appel à la nécessité d'une application stricte des dispositions de la loi relative à l'élimination des violences faites aux femmes.

M.B.Z