Kaïs Saïed : 31 sociétés communautaires ont été créées

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, ce mardi 18 juillet 2023, le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi.

La réunion a porté sur les activités du ministère et son rôle dans l'assistance aux personnes à faible revenu. Le président de la République a réaffirmé que l'État ne peut abandonner son rôle social et que l'éradication de la pauvreté nécessite un effort national et une nouvelle législation qui réponde aux aspirations du peuple tunisien.

La question des sociétés communautaires a également été abordée ainsi que la nécessité de réduire au maximum les obstacles afin qu'elles puissent être une source de création de richesse, notamment pour les jeunes chômeurs. Le chef de l’État a noté que 31 sociétés ont été créées à ce jour, et 36 autres sont en cours de création.

M.B.Z