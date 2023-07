Deux incendies se déclarent dans la forêt de Melloula à Tabarka

Deux incendies se sont déclarés, ce mardi 18 juillet 2023, dans la forêt de Melloula, dans délégation de Tabarka à Jendouba.

Le gouverneur de la région, Samir Kouka, a indiqué, dans une déclaration accordée à la Tap, que la commission de lutte contre les catastrophes et les services de la protection civile interviennent pour évaluer l’étendue des feux et maitriser les incendies. Il a toutefois souligné la difficulté d'accéder à la zone concernée.

Des témoins ont affirmé, toujours selon la Tap, que le feu s’étend et qu’il constitue une vraie menace vu la densité de la forêt à proximité et à la frontière algérienne et l'équipement limité dont disposent les unités de la protection civile dans la région.

M.B.Z