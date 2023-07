Barrages tunisiens : taux de remplissage de 36,1%

Imprimer

Du 11 septembre 2022 au 11 juillet 2023, les quantités de pluie enregistrées ont été de 4,156mm, selon un récent rapport de l’Observatoire national de l'agriculture (Onagri) daté du mardi 18 juillet 2023.

Toujours selon ce rapport, les quantités les plus importantes ont été enregistrées dans le nord du pays. Les quantités enregistrées au cours du mois de mai et de la première quinzaine du mois de juin, ont contribué à réduire le déficit constaté par rapport à la moyenne de la saison.

Les collectes totales des barrages au 11 juillet s'élèvent à environ 677,9 millions de mètres cubes, enregistrant ainsi une baisse importante par rapport à la moyenne et par rapport à l’an dernier.

Le stock total de barrages est de 837,7 millions de mètres cubes contre une moyenne, pour le même jour durant les trois dernières années, de 1035,7 millions de mètres cubes, soit une baisse estimée à 26,8 %.

Le taux de remplissage des barrages a atteint 36,1%. Les barrages de Barbara et El Moula, ont enregistré les plus forts taux de remplissage, respectivement de 97,5% et 99,3%.

M.B.Z