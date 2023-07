Daadaa : j'ai prêté de l'argent à Imed Hammami

L’ancien conseiller auprès de la présidence du gouvernement et leader du mouvement Ennahdha, Adel Daadaa, a indiqué qu’il se trouvait à l’étranger et qu’il avait pris la fuite en raison des poursuites judiciaires engagées à son encontre. Il a affirmé être prêt à retourner en Tunisie en cas de garantie d’une justice indépendante, impartiale et non exploitée politiquement.

Dans une vidéo publiée le 17 juillet 2023, Adel Daadaa a indiqué qu’il était accusé de complot contre la sûreté de l’État alors qu’il ne connaissait même pas ses soi-disant complices. Il a expliqué que la liste des accusés comprenait les noms de l’ancienne cheffe du cabinet du président de la République, Nadia Akacha et de l’ancien chef du gouvernement Youssef Chahed.

Adel Daadaa a rappelé avoir été convoqué et laissé en liberté par les juges d’instruction à plusieurs reprises. Il a expliqué que la Commission tunisienne des analyses financières (Ctaf) avait procédé à un audit de ses comptes bancaires. Le rapport de la Ctaf est revenu sur une dizaine de noms ayant des transactions bancaires liées à son compte. M. Daadaa a indiqué qu’il s’agissait de leaders du mouvement d’Ennahdha.

« J’ai prêté de l’argent à des centaines de personnes, pour ne pas dire des milliers… Je leur ai prêté de l’argent par chèque… Accorder des prêts est-il un crime ? J’ai prêté de l’argent à des personnes de Nidaa Tounes, de Tahya Tounes et du Front populaire… Tous les habitants de Hammam-Lif le savent. Il n’y a pas un seul individu à qui je n’ai pas prêté d’argent… J’ai prêté de l’argent à 1.000 ou 2.000 personnes de 2011 à 2021… J’ai prêté de l’argent à Imed Hammami ! Pourquoi n’a-t-il pas été cité dans l’affaire ? Est-ce en raison de son soutien au processus entamé le 25 juillet ? On a procédé, donc, à un tri au niveau des leaders d’Ennahdha », a-t-il ajouté.









Adel Daadaa a indiqué qu’on lui avait posé des questions, lors des instructions, reposant sur des publications Facebook. Il a assuré qu’il n’y avait pas de fondement à ces récits. Il a indiqué avoir vendu une voiture afin de placer de l’argent dans un compte bancaire au nom de sa fille. Celle-ci étudiait à l’étranger et l’argent devait lui servir pour l’acquisition d’un fonds de commerce lors de son retour en Tunisie. Il a assuré que la justice avait enquêté sur l’origine de cette somme d’argent et sur l’opération de vente de la voiture. L’enquête a confirmé sa version des faits.

Adel Daadaa a assuré ne pas avoir d’information exclusive au sujet de Rached Ghannouchi. Il a expliqué, lors de son audition par le juge d’instruction près le Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, qu’il n’assistait pas aux réunions et qu’il ne se mêlait pas des questions d’ordre politique. Il se chargeait, seulement, des questions liées au protocole telles que les cadeaux. Il a été interrogé, par le juge d’instruction, concernant des personnes n’ayant aucun lien avec lui.

Adel Daadaa a indiqué que sa femme était en prison et sa fille poursuivie en justice. Il est revenu sur un enregistrement audio fuité sur Facebook. Il a pointé du doigt un montage visant à inculper certaines personnes. Il a indiqué qu’il était, lors de cette conversation, hors de lui. Il a expliqué qu’on cherchait à le pousser à porter des accusations envers certaines personnes. Il a critiqué l’exploitation, par le juge d’instruction, d’échanges personnels entre sa femme et lui sur WhatsApp et d’un fragment de discussion fuité.

Adel Daadaa a assuré que le dossier de l’affaire Instalingo était vide et qu’on cherchait à exploiter l’affaire politiquement. Il a assuré que ni lui, ni sa femme, ni sa fille n’étaient liés à l’affaire. Il a critiqué l’absence de réactions de la part de la justice quant aux menaces et aux pressions exercées à l’encontre du juge d’instruction chargé de l’affaire. Ce dernier, selon lui, a été poussé à manipuler le dossier de façon à protéger certaines personnes. Des noms auraient été retirés du dossier afin d’en inculper d'autres.

Adel Daadaa a indiqué que Mohamed Ali Aroui était le président de l’Avenir Sportif de Rejiche. Le rapport de la Ctaf a affirmé que le club sportif a fait l’objet de corruption financière. La justice s’est saisie de l’affaire, mais a retiré le nom de M. Aroui pour placer celui de M. Daadaa.

Pour ce qui est de sa fille, Adel Daadaa a expliqué que celle-ci faisait l’objet d’un mandat émis par Interpol. Il a crié au scandale et a rappelé que l’argent placé dans un compte bancaire en son nom résultait d’une opération de vente d’une voiture. Il a affirmé que son épouse faisait elle aussi l’objet d’une injustice. Selon lui, le juge a avoué que le dossier était vide, mais qu’il avait reçu des instructions l’obligeant à l’emprisonner jusqu’à l’arrestation de son époux.

« Une femme qui n’a aucune appartenance. Elle n’a jamais parlé de politique. Elle ne sait pas où se trouve Montplaisir (référence au siège du mouvement Ennahdha établi dans ce quartier, ndlr). Elle est en prison depuis un an… On lui a dit qu’elle ne sera libérée qu’en échange de mon retour en Tunisie… Mes enfants ont vendu deux voitures afin d’avoir de l’argent. Le compte a été gelé… Que vont dire ces jeunes ? Ils connaissent le président. Ils connaissent sa femme. Ils ont voté pour lui. En 2019, ils ont organisé sa campagne. Son fils venait chez moi. Ma fille et lui sont camarades de classe. Ils se connaissent très bien… Ma fille faisait toujours l’éloge du président. Elle m'a assuré qu’il s’agissait d’une personne humble et pieuse », a-t-il déclaré.

