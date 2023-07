Ghazi Moalla : la vidéo du ministère libyen de l'Intérieur est une mise en scène

Imprimer

L'expert en affaires libyennes, Ghazi Moalla, a indiqué que le ministère libyen de l’Intérieur avait publié une vidéo d’une soi-disant opération d’interception de migrants irréguliers tentant d’accéder sur le territoire du pays depuis la Tunisie.

S’exprimant le 18 juillet 2023 au micro de IFM durant « Émission Impossible » de Borhen Bssais, Ghazi Moalla a expliqué qu’il s’agissait d’une vidéo montée de toutes pièces. Les Libyens ont placé des subsahariens dans le désert et ont ramené un agent parlant couramment le français.

Ghazi Moalla a pointé du doigt le chef du gouvernement libyen, Abdulhamid Aldabaiba et son équipe, notamment son ministre des Stratégies, Walid Ellafi, comme premiers responsables de cette mise en scène. Il a rappelé que Walid Ellafi était le fondateur et le directeur de la chaîne télévisée Al-Nabaa. Il s‘agit, selon lui, de la chaîne de Abdelhakim Belhaj, figure de l’islam politique en Libye. M. Moalla a, aussi, considéré qu’il s’agissait d’une forme de vengeance de la part du ministre libyen de l’Intérieur, Imed Trabelsi. Ce dernier avait été interpellé par les autorités françaises à Paris alors qu’il transportait une somme d’argent considérable. Il tient les Tunisiens pour responsables de la chose et considère que ces derniers ont informé la France.

Ghazi Moalla a considéré qu’on prenait la Tunisie pour cible et qu’on tentait de faire pression en Tunisie à cause de l’absence de soutien de la part des autorités tunisiennes. Il a expliqué qu’on tentait d’influencer les autorités tunisiennes au sujet de la situation en Libye à cause d’un prochain remaniement au niveau du gouvernement libyen.

Ghazi Moalla a rappelé que la Tunisie avait l’habitude d’accueillir les rencontres et les débats autour de la Libye. Faire pression sur les autorités tunisiennes a pour objectif de leur faire gagner des points et de les soutenir. M. Moalla a estimé que la vidéo et la mise en scène n’auront pas d’impact, car la Tunisie a toujours préservé sa neutralité et son impartialité en ce qui concerne la situation en Libye.

Ghazi Moalla a critiqué certains propos diffusés dans la vidéo en question. Celle-ci montre des subsahariens affirmant avoir été tabassés par l’armée tunisienne et les forces de l’ordre.

S.G