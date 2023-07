Giancarlo Giorgetti et Kristalina Georgieva discutent de l’appui des réformes en Tunisie

Le ministre italien de l'Économie et des Finances, Giancarlo Giorgetti a rencontré, lundi 17 juillet 2023, la directrice du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, en marge de la troisième réunion des ministres des Finances des pays du G20 en Inde.





Cette rencontre a permis, d'après l'agence de presse italienne Nova, de discuter du programme d'appui aux réformes en Tunisie et il a été convenu d'intensifier la collaboration entre l'Italie et le Fonds en vue de la présidence du G7 en 2024.





En juin dernier, Kristalina Georgieva avait affirmé que le FMI voulait soutenir une économie tunisienne juste.

Lors d’une conférence de presse, tenue en juin 2023 en marge du Conseil des ministres de l’Union européenne pour les affaires économiques et financières (ECOFIN), Kristalina Georgieva a souligné que le Fonds salue les efforts de l’Europe pour soutenir la Tunisie. « La Tunisie est en meilleure position aujourd’hui car le tourisme a repris (…) l’Europe a, traditionnellement, toujours soutenu la Tunisie et nous saluons le fait que les dirigeants européens ont entrepris une approche proactive pour aider la Tunisie » a-t-elle ajouté.

« Il serait fantastique pour la Tunisie d’engager les réformes qui rendront l’économie plus forte et les perspectives plus brillantes pour les Tunisiens. Sur le fond des réformes, nous n’avons pas de différends mais c’est sur les détails et sur la manière de les engager que nous avons des choses à revoir. Notre souhait, au FMI, est de soutenir une économie dynamique et juste où les gens pauvres n’ont pas à payer les subventions des gens riches, comment le faire exactement ? Je suis sûre que nous parviendrons à un accord » a conclu Mme Georgieva.

S.H