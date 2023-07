Bargou : un incendie détruit deux hectares entre forêt et terres agricoles

Les agents de la protection civile et des forêts du gouvernorat de Siliana sont parvenus à maîtriser un incendie qui s'est déclaré cet après-midi du lundi 17 juillet 2023, à Dkheila dans la délégation de Bargou.

Pour venir à bout de l’incendie, il a fallu mobiliser quatre camions appartenant à la direction régionale des forêts, deux gros camions, un véhicule 4x4 appartenant à la direction régionale de la protection civile et un tracteur appartenant à des privés.

Le gouverneur de Siliana, Walid Abbassi, a indiqué, dans une déclaration accordée à la Tap, que l'incendie a détruit une superficie de deux hectares et demi, dont un hectare d'arbres forestiers et un hectare et demi de terres agricoles privées.

Il a ajouté que certains fils électriques ont été endommagés, ce qui a entraîné une coupure de courant dans la région de Dkheila, soulignant qu'une coordination a été opérée avec les services de la Steg pour accélérer les réparations.

Le gouverneur a enfin affirmé que les unités de la protection civile et les agents forestiers sont toujours sur place pour poursuivre les opérations de refroidissement, notant que la commission régionale de prévention et d'intervention en cas de catastrophe se tient en continu au vu des températures élevées que connaît la région.

M.B.Z