Le festival de Carthage présente ses excuses pour les propos de AZ

L’Établissement national pour la Promotion des Festivals et des Manifestations culturelles et artistiques, ainsi que le comité d'organisation de la 57e édition du Festival international de Carthage, ont exprimé, dans un communiqué, leurs regrets quant aux propos tenus par le comédien français AZ lors de la soirée du dimanche 16 juillet, intitulée "La Nuit du Rire à Carthage".

Ils ont affirmé que cet incident était improvisé et sortait du cadre du texte prévu par l’humoriste, ce qui dépasse le domaine de responsabilité de l'entreprise et du comité d'organisation du festival. "De plus, la phrase controversée n'était pas incluse dans le programme artistique du spectacle et n'a pas été évoquée lors des répétitions avant la soirée", note le communiqué.





L’Établissement national pour la Promotion des Festivals et des Manifestations culturelles et artistiques, ainsi que le comité d'organisation du festival, ont souhaité clarifier à l’opinion publique que ces institutions ont refusé de remettre des attestations d’honneur à tous les artistes ayant participé au spectacle.

Par ailleurs, ils ont insisté sur la nécessité pour le comédien AZ de présenter ses excuses au public tunisien, ce qui a effectivement eu lieu lors de la conférence de presse qui a suivi immédiatement le spectacle.





L'organisme de l'organisation du festival et l'entreprise ont réitéré leurs regrets et leurs excuses envers le public tunisien, et comptent sur sa compréhension.

Notons que le sketch de l’humoriste français a soulevé une vive polémique, à la suite d’un passage évoquant un gros mot en dialecte tunisien, bien que ce mot soit fréquemment d’usage. Les spectateurs ont été divisés entre ceux ayant ri tout en défendant la liberté d’expression et ceux ayant exprimé leur mécontentement criant au scandale.

S.H