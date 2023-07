Mandat de dépôt à l'encontre de Mohamed Ali Abbes

L’avocat Mohamed Ali Abbes a fait l’objet d’un mandat de dépôt émis par le juge d’instruction près le tribunal de première instance de Monastir ce lundi 17 juillet 2023. Il avait été interpellé par les forces de l’ordre à la date du 16 juillet 2023.

D’après les informations recueillies par Business News, Mohamed Ali Abbes a fait l’objet d’une enquête ouverte auprès du procureur général près la cour d’appel de Monastir en sa qualité d’avocat. Par la suite, et suite à l’autorisation de ce dernier, le juge d’instruction a émis un mandat de dépôt pour les chefs d’accusation suivants :

- Association de malfaiteurs établie dans le but de préparer ou de commettre un attentat contre les personnes, conformément à l’article 131 du Code pénal.

- Utilisation des systèmes et réseaux d’information et de communication en vue de produire, répandre, diffuser, ou envoyer, ou rédiger de fausses nouvelles et de fausses données, conformément à l’article 24 du décret n°54 relatif à la lutte contre les infractions se rapportant aux systèmes d'information et de communication.

- Atteinte à autrui ou perturbation de leur quiétude à travers les réseaux publics des télécommunications, conformément à l’article 86 du Code des Télécommunications.

Mohamed Ali Abbes a été auditionné vers 9h du matin par une brigade spécialisée et en présence d'un représentant de l'Ordre régional des avocats de Monastir. Mohamed Ali Abbes avait publié des statuts Facebook hostiles à l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Joey R. Hood et au directeur de la garde présidentielle, Khaled Yahyaoui, le samedi 15 juillet 2023. Il avait, aussi, publié plusieurs vidéos critiquant le président de la République, Kaïs Saïed.

S.G