Météo : canicule et températures records au programme

Kawther Saafi, de l’Institut national de la météorologie de Tunisie, a indiqué qu’un dôme de chaleur couvrait plusieurs pays, dont la Tunisie. Ceci explique la hausse significative de températures enregistrées dernièrement. Kawther Saafi a indiqué que la hausse des températures se maintiendra durant les prochains jours. On pourrait atteindre de nouveaux records dans la période à venir.

Intervenant le 17 juillet 2023 durant « Ahla Sbeh » de Jihen Miled sur Mosaïque Fm, Kawther Saafi a affirmé que les températures enregistrées à la même date pourraient atteindre les 35° Celsius à Tunisie, 35 à 39° C dans les zones côtières et 40° à 47° sur le reste du territoire. Elle a appelé les Tunisiens à se protéger des rayons du soleil et à boire de l’eau.













S.G