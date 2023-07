Meloni révèle : la prochaine réunion aura lieu dans une semaine à Rome

La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a salué, dimanche 16 juillet 2023, le mémorandum d'entente conclu entre la Tunisie et l’Union européenne, assurant qu’il s’agit d’un couronnement d'un grand travail diplomatique.

Giorgia Meloni a indiqué : « Je suis heureuse de la signature du mémorandum d'entente à Tunis. C'est une étape importante pour établir un partenariat concret entre la Tunisie et l'Union européenne afin de faire face à la migration... La diplomatie italienne a travaillé avec dévouement pour atteindre cet objectif... Ce partenariat avec la Tunisie doit être considéré comme un modèle pour construire de nouvelles relations avec nos voisins d'Afrique du Nord, et nous devons continuer à travailler pour mettre en œuvre les dispositions de ce mémorandum... ».

Elle a poursuivi : « La prochaine réunion qui se tiendra à Rome dimanche prochain, où le président Saïed sera un invité privilégié sera une continuation de notre collaboration et de notre coopération... Cette étape est cruciale pour créer un partenariat concret entre la Tunisie et l'Union européenne pour faire face à la migration et aux problèmes communs... ».

S.H