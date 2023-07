TotalEnergies Marketing Tunisie : renouvellement de partenariat avec le Festival International de Carthage

TotalEnergies Marketing Tunisie est de nouveau partenaire de la 57ème édition du Festival International de Carthage.

Le Festival International de Carthage constitue une occasion unique de célébrer l'art et la culture, mettant en valeur les talents locaux et internationaux dans un cadre historique exceptionnel. TotalEnergies Marketing Tunisie reconnaît l'importance de soutenir de tels événements qui favorisent l'épanouissement artistique et le partage culturel.

TotalEnergies Marketing Tunisie invite le public à rejoindre son stand lors de cette 57ème édition, et renforce ainsi son engagement en tant que marque citoyenne et responsable.

Cet événement culturel prestigieux se tiendra du 14 juillet au 19 août 2023 et offrira une programmation variée de concerts et de spectacles au sein de l'amphithéâtre romain de Carthage.