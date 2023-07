Ursula von der Leyen évoque les cinq piliers du mémorandum d'entente entre la Tunisie et l'UE

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, a salué, dimanche 16 juillet 2023, la signature du mémorandum d’entente entre la Tunisie et l’Union européenne.



Dans son allocution, la présidente de la Commission européenne a indiqué que le mémorandum d'entente s'articule autour de cinq piliers : stabilité macroéconomique, commerce et investissements, transition énergétique verte, rapprochement entre les peuples, migration et mobilité.

Il sera mis en œuvre dans le cadre des différents volets de la coopération entre l'Union européenne et la Tunisie, conformément aux règlements et procédures applicables en la matière.

Les responsables européens ont assisté à Tunis à la signature du mémorandum d'entente entre le Commissaire européen en charge du voisinage et de l'élargissement Olivér Várhelyi et le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, des migrations et des Tunisiens de l'étranger Mounir Ben Rjiba. Un accord présenté comme étant ouvrant un nouveau chapitre dans les relations entre l'Union européenne et la Tunisie.





S.H