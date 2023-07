L’UGTT exhorte le pouvoir à revenir sur les sanctions collectives

La commission administrative nationale de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), réunie samedi 15 juillet 2023, a examiné la situation générale et suivi les développements liés notamment à la campagne de répression et de diffamation contre le secteur de l'enseignement de base.

Dans son communiqué, l'UGTT a exprimé son soutien au secteur de l'enseignement de base et adopté ses revendications légitimes.

La centrale syndicale a condamné également les déclarations irresponsables du ministre de l'Éducation qui qualifie les enseignants d'aventuriers et de criminels, incitant ainsi les parents et l'opinion publique à se retourner contre eux, et exagérant les attaques à leur encontre, ce qui nuit à la réputation des enseignants.

Dans le cadre de son devoir de solidarité syndicale et en soutien à la résistance de l'enseignement de base et aux structures syndicales, la commission administrative nationale appelle le pouvoir exécutif à revenir sur les mesures de sanction collective et de reprendre des négociations sérieuses et responsables. Elle a annoncé également son adoption de toutes les décisions prises par la commission administrative sectorielle de l'enseignement de base.

L'UGTT rejette catégoriquement la violation des droits et des libertés et demande le retrait du décret 54 qui vise à museler les voix, et met en garde contre les mesures restreignant la liberté d'expression en faisant allusion au retour du contrôle électronique sous prétexte de lutter contre la diffamation, les abus et les atteintes à la dignité. L'UGTT demande également de garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire et de ne pas l'utiliser pour régler des comptes politiques

L'UGTT renouvelle son refus de la levée des subventions et condamne la politique de dissimulation et de tromperie adoptée par le pouvoir exécutif concernant ce dossier sensible qui touche le pouvoir d'achat des Tunisiens et leur vie, ainsi que les négociations infructueuses avec le Fonds monétaire international qui impose ses directives dans le but d’affamer le peuple et de lui faire supporter les conséquences des politiques impopulaires et inefficaces suivies par les gouvernements successifs.

Concernant le dossier de l'immigration, il est considéré comme un dossier politique national, régional et international par excellence, qui ne peut être résolu en se soumettant au chantage de certains pays européens et par le biais de négociations secrètes et de mémorandums d'accord inconnus du peuple, conclus dans des chambres obscures. La commission administrative nationale exprime ses inquiétudes quant aux visites étranges de responsables politiques européens qui ne défendent que les intérêts de leurs propres pays. En effet, le traitement de ce dossier devrait être fondé sur la clarté, la transparence, la franchise envers le peuple, et ces négociations devraient être ouvertes et franches, précise l’UGTT.





S.H