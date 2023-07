Météo – Canicule : plusieurs gouvernorats placés en vigilance orange

Les températures sont toujours en hausse, dimanche 16 juillet 2023, annonce l’Institut national de la météorologie (INM). Les maximales oscilleront entre 39°C et 47°C et seront accompagnées de sirocco. Les vents seront faibles à modérés et la mer peu agitée.

Par ailleurs, dans un bulletin spécial, l’INM a lancé une alerte plaçant plusieurs gouvernorats en vigilance orange à cause des fortes chaleurs. Il s’agit de : Béjà, Jendouba, Grand Tunis, Siliana, Zaghouan, Sousse, Monastir, Mahdia, Kairouan, Gabès, Tozeur et Kébili.

La canicule se poursuivra durant la semaine à venir avec des coups de sirocco, précise l'institut.