Tajani propose un Plan Marshall afin de garantir la stabilité de la Tunisie

Imprimer





Le ministre italien des Affaires étrangères et vice-président du conseil ministériel, Antonio Tajani a indiqué que l'Otan protégeait l'Ukraine, mais aussi, l'hémisphère sud du globe. Dans une déclaration accordée à CNBC et relayée le 12 juillet 2023 par l'agence de presse italienne Nova, Antonio Tajani a évoqué l'importance de se focaliser sur la situation en Afrique et en Méditerranée.

Ces régions sont le théâtre de plusieurs problèmes et phénomènes préoccupants. Le ministre a évoqué la question de la migration clandestine, du trafic humain et de la présence d'organisations terroristes telles que Al Qaïda, Daesh et Boko Haram. Antonio Tajani a affirmé que le groupe russe Wagner était en contact avec ces organisations. Il a expliqué que l'Italie œuvrait pour la garantie de la stabilité en Libye, en Tunisie et en Afrique subsaharienne.

« Mais, pour atteindre cet objectif, on a besoin d'investissement. Un véritable Plan Marshall... Nous devons travailler ensemble avec l'Afrique, en abordant la situation à travers leurs regards et non comme s'il s'agissait d'une nouvelle colonisation », a-t-il dit.





S.G