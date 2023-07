Prochaine réouverture de l’ambassade de Syrie en Tunisie

La Syrie a décidé la réouverture prochaine de son ambassade en Tunisie et d’y nommer un ambassadeur afin de donner une impulsion supplémentaire aux relations bilatérales avec la Tunisie et de renforcer divers aspects de la coopération entre les deux pays.

C’est ce qu’a indiqué le ministre syrien des Affaires étrangères et des Expatriés Fayçal Al-Meqdad à son homologue tunisien Nabil Ammar, lors d’un entretien téléphonique mercredi 12 juillet 2023.

L’entretien a aussi porté sur les relations bilatérales et les moyens de les soutenir et de les renforcer davantage, ainsi que le souci commun de rétablir leur rythme normal, pour le bien et l'intérêt des deux pays et de leurs deux peuples frères. C'était également l'occasion d'examiner diverses questions d'intérêt commun et de souligner l'importance d'intensifier la coordination et la consultation à leur sujet lors des divers rassemblements arabes, régionaux et internationaux.

I.N