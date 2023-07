Le tueur de l’Ariana a un casier judiciaire et fait l’objet de huit mandats de recherche

Le tueur de l’Ariana arrêté mardi 11 juillet 2023, après la disparition d’une jeune fille qu’il avoue avoir tué, a un casier judiciaire et fait l’objet de huit mandats de recherche depuis 1991, selon la porte-parole du Tribunal de première instance de l'Ariana, Fatma Boukataya.

Dans une intervention sur Diwan FM, mercredi 12 juillet 2023, elle a affirmé que le suspect avait avoué pendant son interrogatoire qu’il avait des liens avec la victime dont il a fait la connaissance sur le réseau social TikTok. Il a, également, avoué le meurtre.

La porte-parole du Tribunal de première instance de l'Ariana a écarté, cependant, les rumeurs au sujet d’autres victimes que le tueur de l’Ariana aurait aussi assassinées. Pourtant, une dépêche de l’agence de presse officielle Tap avait confirmé, citant des sources sécuritaires, que le tueur a fait trois victimes en plus de la jeune fille dont il a avoué le meurtre.

La jeune victime a disparu le 19 juin 2023. Sa famille a tenté de la retrouver en vain et a ensuite déposé plainte et un avis de recherche a été lancé. Les autorités policières ont réussi à identifier les personnes avec lesquelles la victime est entrée en contact le jour de sa disparition et ont, ainsi, pu mettre la main sur le tueur, selon Fatma Boukataya.

La porte-parole du Tribunal de première instance de l'Ariana a indiqué, également, que le suspect devrait comparaître vendredi devant le juge d’instruction.

N.J