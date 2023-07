Matteo Piantedosi au sujet de l'accord entre l’UE et la Tunisie : nous sommes optimistes !

Le ministre italien de l’Intérieur, Matteo Piantedosi, s’est exprimé, mardi 11 juillet 2023, au sujet de l’accord en négociation entre l’Union européenne et la Tunisie. Le responsable s’est dit optimiste quant à la conclusion de cet accord, selon une dépêche de l’agence de presse italienne, Nova.

« S'il y a un risque d’éventuelle annulation de l'accord entre l'Union européenne et la Tunisie sur les migrants, nous devrions alors interroger les parties aux négociations, mais je ne le pense pas. Je sais qu'il y a une volonté convergente de la part du président tunisien et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Je pense qu'il y a des conditions », a-t-il affirmé lors d’une conférence organisée à l’ambassade d’Italie à Washington, selon la même source. « Il est légitime d'être optimiste ! », a-t-il ajouté.

Au sujet de la question migratoire, le ministre italien a avancé : « Notre stratégie migratoire repose sur deux axes majeurs : d'une part, lutter contre les flux irréguliers grâce à la coopération policière visant à empêcher les départs, protéger les vies humaines et augmenter la cadence de rapatriement ; d'autre part, renforcer les voies légales d'entrée et relancer la coopération autour du développement au profit des communautés locales pour ainsi agir sur les causes profondes de la migration et garantir le ‘droit de ne pas émigrer’ ».

L’Union européenne et la Tunisie négocient un accord dont les termes demeurent pour le moment flous. Aucune des parties ne s’est prononcée clairement sur les tenants et les aboutissants de l’accord en question.

N.J