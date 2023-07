Kaïs Saïed reçoit les PDG de la Steg et de la Sonede

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, le 11 juillet 2023, le PDG de la Steg, Hichem Anane, et le PDG de la Sonede, Mosbah Helali.

Le chef de l’Etat a appelé les responsables de ces deux entreprises de service public à travailler à mettre un terme aux coupures continues d’eau potable et d’électricité constatées dans certaines régions le plus vite possible. Il a également indiqué que ces coupures ne peuvent être justifiées par des opérations de maintenance de routine précisant que ces opérations auraient pu être menées avant l’arrivée de l’été.

Le Président a également souligné que les coupures continues ont lieu dans des zones déterminées et durent pendant des jours et des semaines. En plus, elles sont concomitantes avec l’absence de certains produits de base comme le pain, le sucre ou encore les médicaments.

S.F