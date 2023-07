Détenus politiques, crise de l’enseignement...Les cinq infos de la journée

Imprimer

Il est 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 11 juillet 2023 :

La Fédération de l’enseignement secondaire solidaire des directeurs d’école limogés

La Fédération de l’enseignement secondaire a réagi à la décision du ministère de l’Éducation contre les directeurs d’écoles et enseignants ayant maintenu le blocage des notes.

Elle a publié un communiqué affirmant sa solidarité avec les 350 directeurs d’école limogés et les 17.000 enseignants concernés par la retenue des salaires de juillet.

Le ministère affirme avoir répondu à une bonne partie des revendications des instituteurs, le syndicat dément

Le ministère de l’Éducation a publié un communiqué lundi 10 juillet 2023 dans lequel il apporte certains éclaircissements à propos du processus de négociation avec la Fédération nationale de l'enseignement de base et des diverses mesures décidées par ses services.

Le ministère a indiqué ainsi qu’une semaine auparavant, 14.500 instituteurs ont été titularisés. Il a précisé aussi que, lors de ces négociations, il a accepté toutes les revendications relatives aux directeurs d’écoles.

L’UGTT soutient les instituteurs dans leurs revendications

Le bureau exécutif de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) a exprimé, mardi 11 juillet 2023, son soutien au secteur de l’enseignement de base dans « ses revendications légitimes », son refus de la levée « déguisée » de la compensation et a appelé à l’application de la loi et des conventions internationales en ce qui concerne le dossier des migrants, mettant en garde contre les actes de racisme.

Personnalités et organisations nationales appellent à la libération des prisonniers politiques

Des personnalités et organisations nationales ont publié, mardi 11 juillet 2023, un communiqué appelant à la libération des prisonniers politiques et la justice à jouer son rôle dans la protection des droits et libertés et l’accès à un procès équitable.

Un tueur en série arrêté à l'Ariana

Les unités sécuritaires ont arrêté un quadragénaire ayant avoué le meurtre de quatre femmes dans différentes régions de la capitale.

Une source sécuritaire a précisé, dans une déclaration accordée, mardi 11 juillet 2023, à la Tap, que le corps en décomposition d’une jeune femme a été retrouvé dans une maison à Raoued (Ariana) et que le suspect a été arrêté dans le cadre d’un autre meurtre commis dans une autre région.

Le tueur a admis avoir assassiné trois autres jeunes filles qu’il attirait dans des maisons qu’il louait, dans des quartiers isolés, en publiant de fausses offres d’emplois.