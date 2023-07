Le Front de salut se rassemble en soutien aux détenus politiques

Le Front de salut national a lancé un appel, mardi 11 juillet 2023, à ses soutiens les invitant à se rassembler devant la Cour d’appel de Tunis. Ce rassemblement vient en soutien aux prisonniers politiques et à leurs familles.

Les familles des détenus politiques ont, rappelons-le, organisé, hier, une conférence de presse et appelé à un sit-in de soutien aux détenus politiques pour revendiquer de mettre un terme à l’injustice qu’ils subissent depuis cinq mois et ce jeudi 13 juillet 2023 devant la Cour d’appel de Tunis.

Plusieurs personnalités politiques et figures nationales ont été arrêtées dans le cadre de plusieurs campagnes d’arrestations. Des membres du Front de salut et des dirigeants nahdhaouis font partie des détenus. Ceux-ci sont accusés de complot contre la sûreté de l’État et risquent la peine de mort.

Les demandes de libération déposées auprès de la Cour d’appel seront examinées le jeudi 13 juillet.

M.B.Z