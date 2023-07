Personnalités et organisations nationales appellent à la libération des prisonniers politiques

Des personnalités et organisations nationales ont publié, mardi 11 juillet 2023, un communiqué appelant à la libération des prisonniers politiques et la justice à jouer son rôle dans la protection des droits et libertés et l’accès à un procès équitable.

Les signataires ont, également, exigé de l’exécutif de cesser toute ingérence dans le système judiciaire et l'ont exhorté mettre un terme au discours de division.

Rappelant qu’un sit-in de soutien aux détenus politiques sera organisé jeudi, ils ont, également, appelé les forces démocratiques du pays à rejoindre le rassemblement aux côtés des familles des prisonniers et leur comité de défense devant la Cour d’appel de Tunis.

Parmi les signataires figurent Ahmed Souab, Youssef Seddik, Kamel Jendoubi, Naziha Rejiba, Yosra Fraoues, le Collectif Soumoud, l’Observatoire national pour la défense de la civilité de l’État, Al Bawsala, et la Ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme…

N.J