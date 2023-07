La Fédération de l’enseignement secondaire solidaire des directeurs d’école limogés

La Fédération de l’enseignement secondaire a réagi, lundi 10 juin 2023, à la décision du ministère de l’Éducation contre les directeurs d’écoles et enseignants ayant maintenu le blocage des notes.

Elle a publié un communiqué affirmant sa solidarité avec les 350 directeurs d’école limogés et les 17.000 enseignants concernés par la retenue des salaires de juillet.

Le syndicat a appelé le ministère à retirer sa décision et réengager les négociations considérant les mesures disciplinaires prises par le département de Mohamed Ali Boughdiri comme un tournant dangereux.

Après l’échec des négociations entre le ministère de l’Éducation et la Fédération de l’enseignement de base, la décision de blocage des notes a été maintenue par plusieurs directeurs d’écoles et enseignants adhérents du syndicat. En réaction, le ministre de l’Éducation a choisi l’escalade annonçant hier la révocation de 350 directeurs d’école et la retenue des salaires de juillet pour 17.000 enseignants.

N.J