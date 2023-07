Saïed, migration, justice… Les 5 infos du week-end

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 8 au 9 juillet 2023.

Saïed : les migrants ont été bien traités contrairement aux rumeurs !

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, samedi après midi 8 juillet 2023 au palais de Carthage, la cheffe du gouvernement Najla Bouden. La rencontre a porté, selon un communiqué de Carthage, sur la situation générale dans le pays et sur l'avancement du travail gouvernemental au cours des derniers jours. La question de l'immigration irrégulière a également été abordée, en évoquant « le traitement humain reçu par ces migrants et qui découle de nos valeurs, contrairement à ce qui se raconte dans les milieux coloniaux et chez les agents

Kaïs Saïed reçoit le président du Croissant rouge

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, samedi soir 8 juillet 2023 au palais de Carthage, le président du Croissant rouge, Abdellatif Chabou. La réunion a porté, selon un communiqué de Carthage, sur le rôle de cette organisation, notamment dans l'accompagnement de ceux qui sont encore bloqués sur le territoire tunisien, en notant que cet accompagnement va se poursuivre en coordination avec toutes les autorités concernées.

Saïed à Jaffel : il est nécessaire de trancher rapidement dans les affaires en cours

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, samedi matin 8 juillet 2023, la ministre de la Justice, Leïla Jaffel. La rencontré a porté, selon un communiqué de Carthage, sur le rôle confié au pouvoir judiciaire pour appliquer la loi à tous sur un pied d'égalité et sur le rôle du ministère public pour l’engagement des poursuites judiciaires contre quiconque s'autorise à porter atteinte à la sûreté de l'État et de la société. Le chef de l’État a insisté, à cette occasion, sur la nécessité de trancher sur les affaires en cours, car il est inacceptable que des dossiers restent ouverts pendant des années sous prétexte de respecter des procédures.

La question des migrants subsahariens objet d’un entretien entre Ammar et son homologue libyenne

La migration irrégulière et les moyens de la combattre ont été les sujets phares d’un entretien téléphonique tenu vendredi 7 juillet 2023 entre le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger Nabil Ammar et son homologue libyenne Najla El-Mangoush. Ainsi, les deux ministres ont discuté des moyens de lutter contre ce phénomène transfrontalier, qui touche à la fois les pays du Nord que les pays du Sud, dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale, dans le respect des lois en vigueur dans les deux pays et en conformité avec les lois et normes internationales.

Naufrage d'une embarcation à Sfax : ouverture d'une enquête judiciaire

Le parquet près le tribunal de première instance de Sfax 1 a ordonné l'ouverture d'une enquête sur le naufrage d'une embarcation de migrants irréguliers au large de la région, selon les premiers éléments recueillis par les services judiciaires et sécuritaires de Zarzis. Le procureur général et porte-parole du tribunal, Faouzi Masmoudi, a déclaré, dimanche 9 juillet 2023, à l’agence Tap, que la Garde maritime est intervenue pour secourir onze migrants. Un corps a été repêché et transféré au service de médecine légale. La même source ajoute que les recherches se poursuivent pour retrouver dix autres personnes disparues en mer.