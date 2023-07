Weekend portes ouvertes Bousten à Hammamet : découvrez votre havre de paix près de la plage

Imprimer

Vous êtes invités au Weekend Portes Ouvertes, résidence Bousten qui se tiendra le samedi 15 et le dimanche 16 Juillet 2023, de 9h à 18h, dans la zone touristique de Hammamet Sud, avenue de l’environnement, devant Hôtel Regency, cliquez ici.

La résidence à quelques pas de la plage vous offre un cadre idyllique, la domotique “smart home”, piscines et bien plus pour une vie paisible et des moments inoubliables.

Que vous cherchiez un lieu de résidence permanent, une escapade de vacances ou un investissement immobilier, la résidence Bousten vous propose un choix varié d'appartements allant du S+1 au S+3. Vous pourrez réserver votre appartement sur place et notre équipe sera présente pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans votre processus d'achat.

Plein de cadeaux et surprises vous attendent !

Confirmez votre présence en remplissant le formulaire d'inscription disponible en cliquant ici.

Résidant au bord de la mer, votre rêve devient une réalité !

Tél : (+216) 70 258 800

Mobile : (SMS, Whatsapp, Viber) : (+216) 93 213 300

Email : info@bousten.com

Site web : www.bousten.com