Diplomatie, Nabil Ammar, tensions sociales… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 6 juillet 2023.

Nomination de quatre nouveaux ambassadeurs

Le président de la République, Kaïs Saïed, a remis, jeudi 6 juillet 2023, leurs lettres de créance à quatre nouveaux ambassadeurs tunisiens. Selon un communiqué de Carthage, il s’agit de :

- Farhad Khalif, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tunisienne à Doha

- Wassef Chiha, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tunisienne à Berlin

- Sahbi Khalfallah, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tunisienne à Bruxelles

- Adel Alaraby ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tunisienne à Pékin

Nabil Ammar au Washington Post : les actes commis à l’encontre des Subsahariens sont des actes de révolte

Le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, a indiqué, dans une interview parue, ce jeudi 6 juillet 2023, au Washington Post que les discussions avec le Fonds monétaire international ne sont pas achevées et qu’il est aujourd’hui question de négocier sans toucher aux « lignes rouges » que sont notamment les subventions. Il a estimé que toucher aux subventions dans le cadre des réformes recommandées par le FMI c’est craindre une « explosion sociale » dans un contexte déjà tendu.

Najla Bouden s'intéresse à la situation à Sfax et à Sbeitla

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a reçu, jeudi 6 juillet 2023, au palais du gouvernement à la Kasbah, le ministre de l'Intérieur, Kamel Feki. La réunion a porté sur la situation sécuritaire générale du pays, ainsi que sur la situation à Sfax et Sbeitla en particulier. Rappelons que de vives tensions entre habitants et Subsahariens secouent Sfax depuis quelques jours. Un Tunisien est décédé des suites de ces altercations. Plusieurs arrestations ont été opérées.

Commission européenne : les autorités tunisiennes doivent apaiser les tensions à Sfax

La Commission européenne suit les tensions en cours à Sfax entre la population tunisienne et les migrants subsahariens, a rapporté l'agence de presse italienne Nova reprenant les propos tenus par la porte-parole de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Nabila Massrali, lors de la conférence quotidienne à Bruxelles. « Nous sommes en train de suivre les altercations qui ont éclaté à Sfax contre les migrants subsahariens et qui se poursuivent toujours.

Report de l’examen des demandes de libération des détenus politiques

La chambre des mises en accusation a décidé, jeudi 6 juillet 2023, de reporter l’examen des demandes de libération des détenus politiques au 13 juillet 2023. C’est ce qu’a annoncé aujourd'hui l'avocate et membre du comité de défense des dirigeants politiques dans l'affaire dite de complot contre la sûreté de l'État, Islem Hamza, dans un post Facebook.