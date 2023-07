Nabil Ammar au Washington Post : les actes commis à l’encontre des Subsahariens sont des actes de révolte

Le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, a indiqué, dans une interview parue, ce jeudi 6 juillet 2023, au Washington Post que les discussions avec le Fonds monétaire international ne sont pas achevées et qu’il est aujourd’hui question de négocier sans toucher aux « lignes rouges » que sont notamment les subventions.

Il a estimé que toucher aux subventions dans le cadre des réformes recommandées par le FMI c’est craindre une « explosion sociale » dans un contexte déjà tendu.

« Les principaux partenaires le comprennent, ceux notamment qui sont proches de nous de par la géographie ou l'histoire à l’instar des Italiens. Mais peut-être que plus vous allez dans le nord, moins les gens comprennent ce qui se passe réellement dans notre pays. Ils font l’amalgame avec la politique, la démocratie ou l'absence de démocratie ou autre (…) des pays que je ne citerai pas tuent des gens, ne subissent aucune pression alors pourquoi cela nous est imposé alors que rien de tel ne se produit, et ne s’est jamais produit en Tunisie » a souligné le ministre.

Sur la question de la situation des migrants subsahariens en Tunisie et sur les propos racistes du président de la République, Nabil Ammar a affirmé que le chef de l’État n’a fait que citer des études en évoquant une transformation ethnique émanant d’un complot et que cela ne veut pas dire qu’il cautionne un tel discours. Il a accusé les ONG qui dénoncent les diverses maltraitances subies par les migrants de « servir des agendas » certifiant que quand des actes isolés se produisent des mesures sont tout de suite engagées et le « problème résolu ».

« Dans certains cas, j'ai appelé les parents de certaines personnes dans leur propre pays pour leur dire que ça va, qu’elles vont bien. Je veux dire les attaques contre les migrants sont des actes de révolte. Nous avons des révoltes en Tunisie. Vous pouvez les avoir. Il s'agit de certains actes individuels. Ce n'est pas organisé. Et les autorités ont pris toutes les mesures idoines pour faire face à cette situation » a conclu le ministre.

M.B.Z