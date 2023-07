Oui, 31.625 candidats n'ont pas obtenu la moyenne au concours de la sixième année

Une récente information révélant que 31.625 candidats sur un total de 49.533 ayant passé le concours de la sixième année en Tunisie n'ont pas obtenu la moyenne minimale de 10 sur 20 a créé une vive polémique en Tunisie. Les réactions des internautes face à cette situation révèlent une profonde inquiétude quant au niveau de l'éducation en Tunisie, et nombreux sont ceux qui déplorent la dégradation de ce dernier.

Les commentaires des internautes expriment leur consternation face à ces résultats. Certains soulignent que cela témoigne d'une crise dans le système éducatif tunisien, où le niveau général semble être en baisse. Ils estiment que cette situation est préoccupante pour l'avenir des élèves et pour le pays dans son ensemble. D'autres pointent du doigt les problèmes structurels qui affectent l'éducation en Tunisie, tels que le manque de ressources, les conditions d'enseignement difficiles et le manque de suivi pédagogique.

Après vérification des résultats fournis par le ministère de l’Éducation, il s'est avéré que le chiffre de 31.625 candidats n'ayant pas obtenu une moyenne de 10 sur 20 est correct. Le taux de réussite global au concours de la sixième année s'élève donc à 36,15%, ce qui représente 17.908 élèves ayant réussi l'examen. Sur ces élèves, 3.443 ont été acceptés dans les collèges pilotes.

Les chiffres officiels publiés par le ministère de l'Éducation indiquent que 56.916 élèves se sont inscrits pour passer cet examen, mais seulement 49.533 se sont effectivement présentés. Ces résultats mettent en évidence une problématique quant à la participation des élèves au concours de la sixième année, et soulèvent des questions sur les mesures mises en place pour encourager leur présence.

Il est à noter que Mohamed Yassine Ben Samir Moussaoui, élève de l'École primaire de l'Aouina route de la Soukra, a obtenu la meilleure moyenne nationale avec 19,25.

D’après les chiffres de l’INS, Le taux de fréquentation net de l'éducation à la petite enfance (EPE) s'élève à 51%. Il existe une disparité entre les milieux urbains et ruraux, avec un taux de 63% en milieu urbain et seulement 28% en milieu rural. De plus, ce taux atteint 71% pour les enfants issus des ménages les plus riches, tandis qu'il est de seulement 17% pour ceux vivant dans les ménages les plus pauvres.

En ce qui concerne la fréquentation scolaire des enfants ayant un an de moins que l'âge officiel d'entrée à l'école primaire, le taux net est de 90%. Ce taux varie légèrement en fonction du milieu de résidence, avec 94% en milieu urbain et 83% en milieu rural.

Le taux net de fréquentation à l'école primaire est de 97%, et il n'est pas significativement influencé par le milieu de résidence.

Pour le premier cycle du secondaire, le taux net de fréquentation est de 82%. Ce taux est plus élevé en milieu urbain (86%) qu'en milieu rural (73%), et il est également plus élevé pour les enfants des ménages les plus riches (95%) et plus bas pour ceux des ménages les plus pauvres (65%).

En ce qui concerne le deuxième cycle du secondaire, le taux net de fréquentation est de 59%. On observe également une disparité entre les milieux urbains et ruraux, avec un taux de 67% en milieu urbain et 44% en milieu rural. De plus, ce taux est plus élevé pour les enfants des ménages les plus riches (85%) et plus bas pour ceux des ménages les plus pauvres (37%).

Concernant le taux de réussite du premier cycle de l'enseignement secondaire, il s'élève à 74%. Ce taux est plus élevé chez les filles avec 80% de réussite, tandis qu'il est de 68% chez les garçons. De plus, il est également plus élevé en zone urbaine avec un taux de 82%, comparé à 59% en zone rurale.

Pour ce qui est du taux de réussite du deuxième cycle de l'enseignement secondaire, il est de 49%. On constate une différence entre les filles, avec un taux de réussite de 57%, et les garçons, avec un taux de 40%. De plus, ce taux est également plus élevé en milieu urbain, atteignant 57%, par rapport à 30% en milieu rural.

