Haykel Mekki : le 25-Juillet sera en danger s’il ne répond pas aux revendications sociales

Le dirigeant du Mouvement Echaâb, Haykel Mekki, a estimé, jeudi 6 juillet 2023, que le processus du 25-Juillet serait en danger s’il ne parvient pas à répondre aux revendications sociales et économiques.

Invité de Zina Zidi dans l’émission Studio Shems sur Shems FM, il a avancé que le gouvernement de Najla Bouden n’avait rien donné au peuple tunisien et n’avait pas été à la hauteur de la logique et les rêves du 25-Juillet. « C’est pourquoi nous considérons que ce gouvernement a échoué (…) Il n’a pas avancé d’une once », a-t-il déclaré rappelant que le Mouvement Echaâb revendique un gouvernement politique capable de mettre en œuvre un plan d’action dont l’objectif est de concrétiser « la Tunisie démocrate et sociale que nous voulons ».

Il a ajouté, également, que si les discours du président de la République ne sont pas appliqués sur le terrain et s’arrêtent au stade de slogans, le processus rectificatif se retrouverait menacé. « La réalisation ne peut se faire que suivant un plan d’action bien clair », a-t-il affirmé précisant que le gouvernement politique qu’entend Echaâb doit être composé du Front du 25-Juillet, de personnes patriotes, que le président de la République désignera lui-même.

« (Il nous faut) un gouvernement qui ne soit pas un fardeau pour le président de la République. Un gouvernement qui s’aligne avec le président en termes de plan d’action et exécute son discours », a-t-il poursuivi soulignant que la situation est grave, sur le plan sécuritaire notamment, et que le président de la République doit se constituer un large front pour lutter avec un esprit politique contre tous les risques.

N.J