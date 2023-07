Huawei lance une nouvelle ligne de produits à l'occasion d'un événement estival en Tunisie

Huawei Consumer BG Tunisie a organisé l'événement Huawei Summer Product Launch à Tunis, présentant une nouvelle ligne de produits : Huawei nova 11 Pro, Huawei nova 11, Huawei nova 11i, Huawei nova Y91, Huawei MatePad 11 (2023), ainsi que Huawei Freebuds 5 et Huawei Band 8.

"Nous continuons à offrir un large choix de produits et aujourd'hui nous avons décidé de présenter une nouvelle ligne de produits pour les clients tunisiens", a déclaré Kelvin Zhang, country manager de Huawei Consumer BG Tunisie. "Nous nous engageons à fournir la meilleure technologie au marché tunisien. Nos clients peuvent toujours faire confiance à notre riche écosystème de produits pour répondre à leurs divers besoins."

Huawei nova 11 Series





La série nova 11 comprend deux modèles : le Huawei nova 11 Pro et le Huawei nova 11. Le Huawei nova 11 Pro, doté d'un écran OLED incurvé 120 Hz de 6,78 pouces, est 10 fois plus résistant aux chutes grâce à l'écran en verre Kunlun. La série Huawei nova 11 offre une photographie mobile exceptionnelle avec son appareil photo portrait ultra-large de 60MP. Il est également doté d'une fonction de charge rapide pour répondre aux besoins de l'utilisateur moderne. Le HUAWEI nova 11 Pro se distingue par son Huawei SuperCharge Turbo de 100W qui peut le recharger de zéro à 60% en seulement 10 minutes, tandis que le Huawei nova 11 dispose des modes Huawei SuperCharge et Turbo de 66W. Le Huawei nova 11 est incroyablement fin et léger, avec une épaisseur de seulement 6,88 mm et un poids de 168 g. Il est équipé d'un écran Flawless OLED Flat-Edge Display de 6,7 pouces avec des bordures extrêmement étroites, réalisant un rapport écran/corps élevé de 93,4%.

Huawei nova 11i

Ce dernier-né de la série nova illustre la fusion harmonieuse de la technologie et du design au sein de la ligne de produits nova de Huawei. Magnifiquement conçu et puissant, ce smartphone s'adresse aux personnes ambitieuses et orientées vers un but précis. Le Huawei nova 11i sera disponible en vert menthe et en noir étoilé.

Huawei nova 11i l'un des meilleurs smartphones que vous pouvez accrocher pour ce segment de prix. Avec son design époustouflant, son affichage massif, sa durée de vie de la batterie et ses superbes capacités de caméra, c'est un bon deal. Cela prouve que vous n'avez pas besoin de dépenser une fortune pour avoir une expérience de smartphone haut de gamme.

Huawei nova Y91





Ce nouveau smartphone est doté d'une super batterie de 7000 mAh et d'un impressionnant écran Huawei FullView de 6,95 pouces. Le Huawei nova Y91 adopte le design emblématique de Huawei, le Starry Circle, qui ne manquera pas d'attirer l'attention. Le téléphone est notamment équipé d'un système de double caméra AI de 50 MP pour offrir une expérience d'imagerie extraordinaire.

Huawei nova Y91, un smartphone avec une énorme batterie Super 7000mAh et une SuperCharge Huawei 22.5 W. Avec ce téléphone dans vos mains, vous avez tout le pouvoir dont vous avez besoin pour vous maintenir sans souci.

Huawei FreeBuds 5





Les Huawei FreeBuds 5 ont été conçus pour éblouir vos sens, avec un design futuriste en forme de goutte d'eau et des courbes fluides pour un ajustement optimal. Les basses percutantes, alimentées par le haut-parleur dynamique ultra-magnétique, ainsi que l'égaliseur adaptatif triple, offrent des performances acoustiques puissantes et cohérentes. Les HUAWEI FreeBuds 5 prennent en charge la fonction SuperCharge, permettant 2 heures de lecture à partir d'une charge de 5 minutes. Il offre aux consommateurs l'avantage d'un ANC ouvert avancé, ainsi que l'annulation du bruit des appels AI, ce qui aide les utilisateurs à vivre une expérience sans distraction. La connexion à deux appareils permet des transferts audio transparents entre deux appareils fonctionnant sous Android, iOS et Windows.

Huawei MatePad 11”





La nouvelle Huawei MatePad 11 pouces est équipée d'un écran Huawei FullView Eye-Protect de 120 Hz, offrant un affichage fluide, des commandes tactiles réactives et une saisie manuscrite à faible latence, ce qui en fait un appareil idéal pour le divertissement et la créativité. Certifiée par TÜV Rheinland pour les technologies Low Blue Light et Flicker-Free, la tablette assure une protection complète des yeux. L'appareil améliore encore la productivité grâce au support du Huawei M-Pencil (2ème génération) et du Huawei Smart Keyboard. Ils portent l'expérience du stylet et du clavier à un tout autre niveau.

Huawei Band 8





Le dernier bracelet intelligent, le Huawei Band 8, apporte la nouvelle génération de design fin et léger, un suivi complet de la santé, des fonctions de fitness polyvalentes, une autonomie de batterie allant jusqu'à 2 semaines et des capacités intelligentes au poignet des utilisateurs. Le Huawei Band 8 est disponible en quatre couleurs : Midnight Black, Sakura Pink, Emerald Green et Vibrant Orange.

Tous ces produits Huawei sont disponibles sur le site officiel de Huawei et chez les détaillants en Tunisie à partir du vendredi 14 juillet 2023.