Experimental, le concept-car visionnaire d’Opel dévoilé prochainement

La marque allemande dévoilera de plus amples détails dans les semaines à venir avant de présenter l'Opel Experimental au public international lors du salon IAA Mobility de Munich (du 5 au 10 septembre 2023).

Florian Huettl, CEO d'Opel, déclare : « Comme son nom l'indique, l'Opel Experimental donnera une vision claire de la marque et pas seulement de ses modèles. Il montre la voie qui sera suivie par Opel pour les années à venir et influencera tous nos modèles de production de prochaine génération. Experimental symbolise ce que nous voulons réaliser avec la marque Opel. »

L'Opel Experimental représente également la prochaine étape dans l'évolution de la philosophie conceptuelle audacieuse et pure appréciée par la critique et vue pour la première fois avec le GT X Experimental. Le nouveau concept-car illustre ainsi la poursuite du travail de positionnement de la marque au sein de Stellantis, centré sur ses trois piliers : Detox, Modern German et Greenovation.

De plus, la nouvelle création du Rüsselsheim Design Center sera la première Opel à arborer fièrement le nouveau logo Opel récemment dévoilé. Ce nouveau « Blitz », plus affirmé, est placé bien en vue au centre du compass (la boussole), élément graphique conceptuel central d'Opel et épine dorsale du design avant, arrière et intérieur.

L'Opel Experimental perpétue la longue et fructueuse tradition des concept-cars "made in Rüsselsheim", une tradition qui a débuté en 1965 lorsqu'Opel est devenue la première marque européenne à présenter une étude de conception sous la forme de la légendaire Experimental GT.

D’après communiqué